蘇貞昌批舞廳前鬥毆無視警力 高市府將擴大稽查

高市日前發生舞廳前鬥毆致死案，行政院長蘇貞昌今天質疑業者不怕警力，促縣市局長要負責。高市警局長李永癸允加強勤務作為，代理市長楊明州則指示，擴大聯合稽查提高見警率。

高雄市10日發生一起舞廳前人行道鬥毆事件，男子傷重送醫不治。警方偵辦監控及埋伏，12日逮捕犯嫌到案。這起鬥毆致死案除讓總統蔡英文憂心高雄治安，蘇貞昌今天上午出席警察防疫尖兵表揚活動，也質疑業者始終不怕警力，促警察拿出決心，負責從各縣市局長開始。

李永癸接受中央社記者採訪指出，會要求加強勤務防制作為，並在業者營業時間進行路檢及場所多次臨檢；聯合稽查將結合經濟發展局、勞工、消防及社政等單位加強管理，也會促業者於事故發生時善盡通報責任。

楊明州表示，警方已追緝犯嫌到案，市府會要求相關局處展開聯合稽查，加速規劃針對八大行業的稽查及行動；警方也要針對治安熱點加密巡邏及提高見警率，以維護社會治安。