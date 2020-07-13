影／宜蘭84歲老婦為取桶山泉水 捲入砂石車底命喪黃泉

宜蘭84歲婦人昨天傍晚騎自行車行經烏石港港口路，要去取一桶山泉水，在過馬路時人車緊鄰砂石車頭，疑因大車視覺死角，砂石車綠燈起步行駛，直接把婦人捲進車底，造成左手左腿骨折及多處開放性傷口，被救出後送醫傷重不治。

從砂石車的行車記錄器看起來，昨天傍晚6點多，52歲鄭姓司機開砂石車正在停等紅綠燈，林姓婦人原本與砂石車同向，騎自行車在外側車道，後來左轉騎上斑馬線要過馬路，在靠近砂石車時幾乎人車緊鄰車頭；此時轉換綠燈，砂石車瞬間起步前行，沒看到車頭前方婦人，將其捲入車底，整個人不見，現場留下自行車，紅帽及拖鞋，自行車旁還有一個塑膠空桶。

消防救護人員獲報，發現林婦被壓在車輛左前輪下方，半身卡在車輪，將她從車底拖出後，婦人的左手、左腿有開放性骨折及撕裂傷，送往陽大附醫急救，最後仍因多處開放性傷口，傷重不治，鄭姓駕駛酒測值為零。