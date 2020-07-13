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影／載妹兜風拒檢飆逃撞壁 紅單收6張罰滿5萬8
新北市八里左岸風景區今晨有1輛白色轎車拒絕盤查，反而加足油門飆車逃給警察追，但僅逃竄約3公里便自撞路邊工廠圍牆被迫停下，車上2男2女輕傷送醫，原來20歲張姓男子是無照駕駛心虛。這下子不僅車頭撞爛，還收6張紅單共罰5萬8100元。
據了解，張男凌晨2許開車搭載15歲陳姓少女、17歲沈姓少年及22歲姚姓女子夜遊，行經八里區觀海大道時，遇到警察覺得他們形跡可疑，鳴笛示意停車受檢。
不料張男反而猛踩油門加速逃給警察追，後來在附近的仁愛路上失控連續擦撞路旁2輛汽車、1輛機車、空地鐵皮圍籬，最後撞擊工廠圍牆停下，警方破窗將人拉出，通報救護車送往淡水馬偕醫包紮，幸好都只是輕微擦撞傷。
張男車禍送醫時面對媒體追問，大方應答指稱：不知道警察為何要追他？在後方鳴笛緊追不捨。但被問到有無駕照？頓時語塞不再開口。
他向警方坦承因為無照駕駛才心虛逃逸，酒測值0，警方依法連續告發闖紅燈、拒檢逃逸、無照駕駛、危險駕駛，共6張交通違規罰單，金額大約5萬8100元。
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