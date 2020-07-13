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疑貨車輾石頭失控 阿里山採茶工遭拋飛10餘傷

中央社 / 嘉義縣13日電

一輛載滿採茶工人的貨車今天上午在阿里山達邦村產業道路，疑輾到石頭失控撞入竹林，3人被拋出車外，10餘人受傷送醫，1人疑頸椎扭傷，但無生命危險，詳細肇事原因待調查。

一輛載了10餘名採茶工人的貨車今天早上行經阿里山鄉達邦村日野賀產業道路時，疑似輪胎輾壓到石頭，因而失控撞入一旁邊坡竹林，3人被拋出車外，一時哀號聲四起。

嘉義縣消防局今天上午6時46分接獲民眾報案，馬上出動救護車前往救援，救護人員到場檢視傷者，發現1人傷勢較重，疑似頸椎受傷，固定頸部後，送往嘉義基督教醫院。

消防局表示，其他10餘名輕傷患者，則由聘僱業者叫接駁車自行送至石桌醫療站就醫，經醫師診斷後均為輕傷，目前都已在嘉義市的醫院治療。

警方表示，目前正在調查事故發生原因與貨車是否違規；也呼籲民眾開車行經產業道路，請放慢速度，注意路中是否有障礙物，確保行車安全。

嘉義 阿里山 患者

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