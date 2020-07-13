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奪命影片！情侶駕車夜行觀音山連續彎道失控撞電桿

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股觀音山區昨晚發生情侶駕車撞上電桿一死一重傷事件，警方從車頂撞爛被削平的轎車取出行車記錄器還原事發經過，原來是因為連續彎道高速超車不當，導致自撞路旁階梯側翻，硬擠進山壁和電線桿之間狹窄縫隙，車頂被嚴重擠壓變形，車上2人均頭部重創，一死一重傷尚未脫險。

據了解，24歲黃男與23歲黃女是情侶，2人分別住在新北林口與桃園，昨晚8時許黃男駕駛舊款TOYOTA TERCEL轎車搭載黃女，由林口下山往五股方向行駛，在觀音山區民義路二段發生車禍。

行車記錄器還原事發過程，沿路都是連續彎道，黃男下山車速頗快，見到前方有1輛機車，他加速超車不久立刻遇上一個左轉大型彎道，結果轉向不足失控撞壁。

恰巧該處山壁有1個階梯，右前輪上了階梯導致車輛向左側傾再順勢往前推進，不料前方又有電線桿，整輛車便從山壁和電線桿之間狹窄縫隙硬擠進去，車頂嚴重擠壓變形，前座駕駛和乘客頭部重創，黃女當場慘死，黃男顱內出血、髖骨骨折，意識模糊送往林口長庚醫院急救，緊急開腦手術之後尚未清醒，昏迷指數9，還在加護病房觀察，仍有生命危險。

警方呼籲，即使是自己熟悉的山區道路，仍應小心駕駛，車速過快容易失控，發生難以掌握的狀況，切勿輕忽才能避免危險。

第一個撞擊點山壁剛好有階梯，導致車輛側翻。記者林昭彰／攝影
第一個撞擊點山壁剛好有階梯，導致車輛側翻。記者林昭彰／攝影
轎車車頂幾乎被削平變成敞篷。記者林昭彰／攝影
轎車車頂幾乎被削平變成敞篷。記者林昭彰／攝影
轎車車頂幾乎被削平。記者林昭彰／翻攝
轎車車頂幾乎被削平。記者林昭彰／翻攝
整輛車從山壁和電線桿之間狹窄縫隙硬擠進去，車頂嚴重擠壓變形。記者林昭彰／翻攝
整輛車從山壁和電線桿之間狹窄縫隙硬擠進去，車頂嚴重擠壓變形。記者林昭彰／翻攝
轎車超越前方機車不久便自撞山壁。記者林昭彰／翻攝
轎車超越前方機車不久便自撞山壁。記者林昭彰／翻攝
整輛車從山壁和電線桿之間狹窄縫隙硬擠進去，車頂嚴重擠壓變形。記者林昭彰／翻攝
整輛車從山壁和電線桿之間狹窄縫隙硬擠進去，車頂嚴重擠壓變形。記者林昭彰／翻攝

林口 行車記錄器

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