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影／台東1歲半女童疑遭摑流鼻血 托嬰中心：不會包庇

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

台東市1.5歲大女童疑遭蔡姓保育員摑臉，五天流三次鼻血，事發的公私協力林姓主任今天上午出面說明，強調事發當天就通報台東縣政府社會處，並啟動調查機制，涉嫌施暴的蔡姓女保育員已在停職接受調查，托嬰中心也會配合調查，不會包庇護短。不過托嬰中心所屬的東台灣幼兒教保專業促進協會則是同步聲明，外界若有不實指控與惡意傳播，保留法律追訴權。

事發托嬰中心是縣府出資，委託東台灣幼兒教保專業促進協會承辦的公私協力托育中心。 疑以施暴蔡姓保母38歲，在事發托嬰中心已服務4年。

托嬰中心林姓主任表示，上月15日事發當天晚上，家長反映女童疑遭保母摑臉，就立即通報台東縣政府社會處，後續程序都一直配合社會處，包括社會處調查、約談及一些相關會議，涉案保母也是讓她先停職，上月19日就停職到現在，至於要停職到什麼時候，就等調查告一段落，縣社會處會召開學者專家會家會議確認調查報告後再決定。

對於涉嫌施暴的蔡姓保育員平日工作表現，林姓托嬰中心主任不願多談，僅表示「都有跟社會處那邊說明過，一切都在調查，目前就是等社會處處理」。

不過，托嬰中心所屬的東台灣幼兒教保專業促進協會則同步聲明，除了配合縣府社會處調查，查明真象之外，另提醒各界「在調查期間，勿任意為不實之揣測，並在未經查證下即擅自傳播，針對任何故意不實的指控與惡意之傳播者，本協會將保留法律追訴權。」

東台灣幼兒教保專業促進協會則是同步聲明，外界若有不實指控與惡意傳播，保留法律追訴權。記者羅紹平／翻攝
東台灣幼兒教保專業促進協會則是同步聲明，外界若有不實指控與惡意傳播，保留法律追訴權。記者羅紹平／翻攝
事發的公私協力林姓主任今天上午出面說明，會配合社會處調查。記者羅紹平／攝影
事發的公私協力林姓主任今天上午出面說明，會配合社會處調查。記者羅紹平／攝影
台東市1.5歲大女童疑遭蔡姓保育員摑臉，五天流三次鼻血。圖／取自爆料公社
台東市1.5歲大女童疑遭蔡姓保育員摑臉，五天流三次鼻血。圖／取自爆料公社

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