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驚！ 疑小石頭釀禍 滿載採茶工人貨車翻落產業道路

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

一輛載滿採茶工人的小貨車，今天凌晨6時許上山行經嘉義阿里山鄉達邦村日野賀產業道路時，疑似輪胎壓到石頭翻落產業道路並卡進竹林，3名工人被拋出車外，車上10多名工人也因此撞在一起，幸除了一名工人疑似頸椎受傷，由救護車送往嘉義基督教醫院，其餘傷者只有輕傷，由業者載送下山就醫，詳細事故原因有待警方調查。

嘉義縣消防局凌晨6點46分獲報，阿里山鄉達邦村日野賀產業道路有車輛事故，現場3名被拋出車外的工人，其中兩名表示可以自行就醫，一名女性工人疑似頸椎受傷，其餘輕傷患者由業者以接駁車方式送往石棹醫療站檢查。

醫療站醫生評估傷者皆須到醫院照X光，業者表示可自行處理，後續由業者將12名輕傷患者送至嘉義市聖馬爾定醫院、6名傷者送至嘉義基督教醫院治療。

嘉義縣達邦村日野賀產業道路今天凌晨有輛小貨車疑路面顛簸翻落產業道路，車上10多名採茶工人因此受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣達邦村日野賀產業道路今天凌晨有輛小貨車疑路面顛簸翻落產業道路，車上10多名採茶工人因此受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣達邦村日野賀產業道路今天凌晨有輛小貨車疑路面顛簸翻落產業道路，車上10多名採茶工人因此受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣達邦村日野賀產業道路今天凌晨有輛小貨車疑路面顛簸翻落產業道路，車上10多名採茶工人因此受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣達邦村日野賀產業道路今天凌晨有輛小貨車疑路面顛簸翻落產業道路，車上10多名採茶工人因此受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝
嘉義縣達邦村日野賀產業道路今天凌晨有輛小貨車疑路面顛簸翻落產業道路，車上10多名採茶工人因此受傷送醫。記者陳玫伶／翻攝

嘉義 阿里山 患者

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