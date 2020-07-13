驚！ 疑小石頭釀禍 滿載採茶工人貨車翻落產業道路
一輛載滿採茶工人的小貨車，今天凌晨6時許上山行經嘉義縣阿里山鄉達邦村日野賀產業道路時，疑似輪胎壓到石頭翻落產業道路並卡進竹林，3名工人被拋出車外，車上10多名工人也因此撞在一起，幸除了一名工人疑似頸椎受傷，由救護車送往嘉義基督教醫院，其餘傷者只有輕傷，由業者載送下山就醫，詳細事故原因有待警方調查。
嘉義縣消防局凌晨6點46分獲報，阿里山鄉達邦村日野賀產業道路有車輛事故，現場3名被拋出車外的工人，其中兩名表示可以自行就醫，一名女性工人疑似頸椎受傷，其餘輕傷患者由業者以接駁車方式送往石棹醫療站檢查。
醫療站醫生評估傷者皆須到醫院照X光，業者表示可自行處理，後續由業者將12名輕傷患者送至嘉義市聖馬爾定醫院、6名傷者送至嘉義基督教醫院治療。
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