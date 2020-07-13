開車和家人台東旅遊 前衛生署長葉金川夫妻車禍送醫

前衛生署長葉金川。圖／聯合報系資料照片 前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，在台東縣成功鎮台11線99K處，遭一輛小貨車追撞，葉金川上背疼痛，出現胸悶狀況，無明顯外傷，葉金川夫人右下腹疼痛，無明顯外傷，小貨車駕駛則是右下腹疼痛，無明顯外傷，三人均送衛福部台東醫院成功分院治療中，車禍肇事責任待警調查中。

前衛生署長葉金川，今上午與妻子在台東旅遊駕車時發生車禍，疑似遭到後方車輛追撞，所幸人無大礙。葉金川表示有感到些胸悶，警方趕到現場處理後，由救護車送往部立台東醫院成功分院進行治療中。

葉金川剛接受記者電訪時表示，這次是自己開車和老婆到花東3天2夜旅遊，今天上午經過台東某路段時，停下來要找地方左轉，但發現那邊不能左轉，然後再找哪裡可以左轉時，後方車就撞上來。

葉金川表示，他與妻子現在都在醫院檢查，應該都沒問題。雖感覺有點胸悶，現在正在照X光，但應該沒事。他也說，當時除了後方兩輛車輛外，路上沒有其他車。