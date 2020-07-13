聽新聞
test
0:00 / 0:00
開車和家人台東旅遊 前衛生署長葉金川夫妻車禍送醫
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，在台東縣成功鎮台11線99K處，遭一輛小貨車追撞，葉金川上背疼痛，出現胸悶狀況，無明顯外傷，葉金川夫人右下腹疼痛，無明顯外傷，小貨車駕駛則是右下腹疼痛，無明顯外傷，三人均送衛福部台東醫院成功分院治療中，車禍肇事責任待警調查中。
前衛生署長葉金川，今上午與妻子在台東旅遊駕車時發生車禍，疑似遭到後方車輛追撞，所幸人無大礙。葉金川表示有感到些胸悶，警方趕到現場處理後，由救護車送往部立台東醫院成功分院進行治療中。
葉金川剛接受記者電訪時表示，這次是自己開車和老婆到花東3天2夜旅遊，今天上午經過台東某路段時，停下來要找地方左轉，但發現那邊不能左轉，然後再找哪裡可以左轉時，後方車就撞上來。
葉金川表示，他與妻子現在都在醫院檢查，應該都沒問題。雖感覺有點胸悶，現在正在照X光，但應該沒事。他也說，當時除了後方兩輛車輛外，路上沒有其他車。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言