影／命大！自行車婦捲入砂石車底人不見 所幸救出清醒

宜蘭84歲婦人昨天傍晚騎自行車行經烏石港港口路，人車緊鄰砂石車車頭，疑因大車視野死角，砂石車綠燈起步時，把婦人捲進車底，造成左手及左腿骨折，所幸意識清楚，被救護人員拉出後送醫。

從砂石車的行車記錄器看起來，昨天傍晚6點多，52歲鄭姓駕駛正在停等紅綠燈，林姓婦人原本與砂石車同向，騎自行車在外側車道，後來左轉騎上斑馬線要過馬路，在通過砂石車前方時，幾乎人車緊貼砂石車車頭；此時轉換綠燈，砂石車要起步前行，沒看到車頭這名婦人，將其捲入車底，整個人不見了，現場只留下自行車、紅帽及拖鞋。