影／命大！自行車婦捲入砂石車底人不見 所幸救出清醒
宜蘭84歲婦人昨天傍晚騎自行車行經烏石港港口路，人車緊鄰砂石車車頭，疑因大車視野死角，砂石車綠燈起步時，把婦人捲進車底，造成左手及左腿骨折，所幸意識清楚，被救護人員拉出後送醫。
從砂石車的行車記錄器看起來，昨天傍晚6點多，52歲鄭姓駕駛正在停等紅綠燈，林姓婦人原本與砂石車同向，騎自行車在外側車道，後來左轉騎上斑馬線要過馬路，在通過砂石車前方時，幾乎人車緊貼砂石車車頭；此時轉換綠燈，砂石車要起步前行，沒看到車頭這名婦人，將其捲入車底，整個人不見了，現場只留下自行車、紅帽及拖鞋。
消防救護人員獲報，發現林婦被壓在車輛左前輪下方，半身卡在車輪底下，將她從車底拉出後，婦人左手、左腿有開放性骨折及撕裂傷，所幸意識清楚，被送往陽大醫院急救，鄭姓駕駛酒測值為零，車禍原因正由警方調查。礁溪分局表示，大型車輛易有視野死角，呼籲用路人穿越馬路遵守交通規則，注意左右方有無來車， 避免發生事故。
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