東港男子打赤膊亂丟磚頭、酒瓶 民憂不定時炸彈

屏東縣東港鎮一名吳姓男子，昨天下午打赤膊雙手拿著磚頭，走到中山路與進德大橋的十字路口，過程中吳不斷咆哮，還撿拾掉落在地上的酒瓶，不時朝行經的車輛丟擲，造成2輛車與一間店家受損，路人見狀報警處理，警方獲報後，立刻將吳男強制送醫，受害車主與店家也暫時不向他提起告訴。

據了解，昨天上午吳姓男子，打赤膊雙手拿著磚頭，走到東港鎮走到中山路與進德大橋的十字路口，過程中吳不斷咆哮，還撿拾掉落在地上的酒瓶，不時朝行經的車輛丟擲，導致2輛汽車及1家店家受到波及。一旁民眾見狀，將他的行徑拍照po網，並報警處理。

警方獲報後，趕抵現場，初步了解，吳男疑似喝酒醉才做出這一系列的脫序行為，警方連同救護人員將他強制送醫。受害民眾也暫時不向吳提起告訴，警方也會等他出院後，依社維法送辦。

事後吳男行徑，被目擊民眾拍照PO網，引起不少網友熱議，有網友在影片貼文中留言，「社會局應該介入處理，就醫或是其他處理，總不能放任四處趴趴走，等發生慘劇再來處理」。