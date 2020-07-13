聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中警周末臨檢移工3000人 查獲一名逃逸移工
台中市第一警分局在12日、13日兩天針對轄內外國移工經常聚集的東協廣場、舞廳、夜店等場所，進行臨檢勤務，總計臨檢清查3000餘名外籍移工，並帶回10名未帶證件的消費者，其中有一名是越南籍的逃逸移工，另名則是被通報的失蹤人口，第一警分局長孫太康表示，臨檢依場所大小，規劃不同戰術臨檢，兼具警力調節與隔日勤務運作。
台中市第一警分局表示，分析轄內東協廣場及台灣人消費的夜店等場所發生糾紛時段，東協廣場多集中於零時到2時之間，台灣人消費的夜店則集中於凌晨4時到6時，上周又適逢發薪周，為東協廣場人潮最多的周末假期，因此安排12日至13日凌晨的臨檢勤務，周末總計針對東協廣場進行臨檢移工約3000人，帶回包含未帶證件移工10人，過濾後查獲一名越南籍逃逸移工，以及一名國內失蹤人口。
分局長孫太康說，因此次臨檢屬特殊狀況，所以在戰術上也有特殊考量，轄內外籍移工舞廳人員大量且集中，台灣人消費場所則有大有小，所以在臨檢戰術上，大型場所臨檢安排集中警力進行，小型場所則是「小而巧」的警力組合同時分地臨檢，因此此次勤務合計動用了不同的5批員警，臨檢40個處所，形成好像整夜臨檢的情形，但其實有兼顧警員體力調節及不妨礙隔日勤務運作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言