影／中警周末臨檢移工3000人 查獲一名逃逸移工

台中市第一警分局在12日、13日兩天針對轄內外國移工經常聚集的東協廣場、舞廳、夜店等場所，進行臨檢勤務，總計臨檢清查3000餘名外籍移工，並帶回10名未帶證件的消費者，其中有一名是越南籍的逃逸移工，另名則是被通報的失蹤人口，第一警分局長孫太康表示，臨檢依場所大小，規劃不同戰術臨檢，兼具警力調節與隔日勤務運作。

台中市第一警分局表示，分析轄內東協廣場及台灣人消費的夜店等場所發生糾紛時段，東協廣場多集中於零時到2時之間，台灣人消費的夜店則集中於凌晨4時到6時，上周又適逢發薪周，為東協廣場人潮最多的周末假期，因此安排12日至13日凌晨的臨檢勤務，周末總計針對東協廣場進行臨檢移工約3000人，帶回包含未帶證件移工10人，過濾後查獲一名越南籍逃逸移工，以及一名國內失蹤人口。