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影／JJ林俊傑也被詐團盜照騙人 真有妙齡女上當欲匯款
南投縣陳姓女子8日下午前往台灣銀行欲匯款5.4萬元，引起行員關注，找來保七總隊的警員到場關心，發現陳女中了歹徒陷阱，詐騙集團一面盜用知名歌手林俊傑的相片，一面假扮貨運公司，佯稱有數百萬的禮物要寄給陳女，但卡在海關需要匯款，陳女不疑有他欲依指示匯款，幸好經銀行、警方的勸阻，陳女才打消主意。
保七總隊第一大隊在8日下午1時許獲報，南投縣陳姓女子（25歲）到台灣銀行埔里分行匯款，疑遭歹徒詐騙，因陳女在匯款時，不斷看手機回訊息，且因陳女戶頭沒有歹徒要求的5.4萬元，還拿出家裡的土地權狀要辦理貸款，引發行員關注，因此通報保七總隊駐行的警員協助。
警方調查後發現，歹徒同時假裝知名歌手林俊傑及貨運公司，謊稱有價值數百萬台幣的禮物，要送給陳女，陳女不疑有他，連面對警方詢問，陳女都說傳訊息者就是林俊傑，且還有到過南投埔里，讓警方十分錯愕。
陳女最後在警員、行員等多人不斷的勸說之下，才打消匯款主意，警方也再三提醒，不要再上歹徒的當，像林俊傑這麼有名的歌手，不可能向歌迷要求匯款，也不會寄禮物卡在海關，只要稍加查證，就會發現不合理之處，要多提高警覺。
保七總隊呼籲，詐騙集團假冒歌星名人，在網路上以送禮物卡 海關的方式，來騙取民眾匯款，請民眾特別注意，以免受騙上當。
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