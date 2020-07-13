快訊

我們盡力而為》：越戰移民家庭的撕心裂肺與世代療傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／JJ林俊傑也被詐團盜照騙人 真有妙齡女上當欲匯款

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣陳姓女子8日下午前往台灣銀行欲匯款5.4萬元，引起行員關注，找來保七總隊的警員到場關心，發現陳女中了歹徒陷阱，詐騙集團一面盜用知名歌手林俊傑的相片，一面假扮貨運公司，佯稱有數百萬的禮物要寄給陳女，但卡在海關需要匯款，陳女不疑有他欲依指示匯款，幸好經銀行、警方的勸阻，陳女才打消主意。

保七總隊第一大隊在8日下午1時許獲報，南投縣陳姓女子（25歲）到台灣銀行埔里分行匯款，疑遭歹徒詐騙，因陳女在匯款時，不斷看手機回訊息，且因陳女戶頭沒有歹徒要求的5.4萬元，還拿出家裡的土地權狀要辦理貸款，引發行員關注，因此通報保七總隊駐行的警員協助。

警方調查後發現，歹徒同時假裝知名歌手林俊傑及貨運公司，謊稱有價值數百萬台幣的禮物，要送給陳女，陳女不疑有他，連面對警方詢問，陳女都說傳訊息者就是林俊傑，且還有到過南投埔里，讓警方十分錯愕。

陳女最後在警員、行員等多人不斷的勸說之下，才打消匯款主意，警方也再三提醒，不要再上歹徒的當，像林俊傑這麼有名的歌手，不可能向歌迷要求匯款，也不會寄禮物卡在海關，只要稍加查證，就會發現不合理之處，要多提高警覺。

保七總隊呼籲，詐騙集團假冒歌星名人，在網路上以送禮物卡 海關的方式，來騙取民眾匯款，請民眾特別注意，以免受騙上當。

詐騙集團盜用知名歌手林俊傑的相片，要求南投縣陳姓女子匯款，陳女不疑有他8日到銀行匯款，遭警員、行員制止。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團盜用知名歌手林俊傑的相片，要求南投縣陳姓女子匯款，陳女不疑有他8日到銀行匯款，遭警員、行員制止。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團盜用知名歌手林俊傑的相片，要求南投縣陳姓女子匯款，陳女不疑有他8日到銀行匯款，遭警員、行員制止。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團盜用知名歌手林俊傑的相片，要求南投縣陳姓女子匯款，陳女不疑有他8日到銀行匯款，遭警員、行員制止。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團盜用知名歌手林俊傑的相片，要求南投縣陳姓女子匯款，陳女不疑有他8日到銀行匯款，遭警員、行員制止。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團盜用知名歌手林俊傑的相片，要求南投縣陳姓女子匯款，陳女不疑有他8日到銀行匯款，遭警員、行員制止。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團盜用知名歌手林俊傑的相片，要求南投縣陳姓女子匯款，歹徒與陳女互傳訊息聯繫。記者陳宏睿／翻攝
詐騙集團盜用知名歌手林俊傑的相片，要求南投縣陳姓女子匯款，歹徒與陳女互傳訊息聯繫。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 海關 埔里

延伸閱讀

潘瑋柏真實體重終於曝光 下身粗壯被安以軒嫌醜

G-Shock聯手林俊傑潮牌SMG 讓黑色腕表帥出新高度 海外粉絲直呼「跪求代買！」

1招追到林俊傑舊愛 黃少谷求婚卻出包

免費唱67分遭酸沒誠意 阿信回嗆：你們才短咧

相關新聞

影／JJ林俊傑也被詐團盜照騙人 真有妙齡女上當欲匯款

南投縣陳姓女子8日下午前往台灣銀行欲匯款5.4萬元，引起行員關注，找來保七總隊的警員到場關心，發現陳女中了歹徒陷阱，詐騙...

臉不見了！流浪狗全身80%潰爛毀容體無完膚

台灣動物緊急救援小組近日接獲求救，指在台南永康有一隻流浪小黑狗，疑似遭潑酸或被熱水燙傷，導致全身80%潰爛毀容，血肉模糊...

貨車煞不住 2移工被撞飛40米 1死1命危

兩名印尼籍男移工昨天共乘電動自行車，行經宜蘭縣壯圍鄉美福路停等紅燈時，遭廖姓男子駕貨車從後高速追撞，兩移工被撞飛四十幾公...

起重機籠子脫落 工人墜兩樓高被鋼板砸死

桃園市楊梅區一家儲運物流公司兩名工人，昨天上午利用起重機升到約兩層樓高度維修大型堆高機時，籠子不明原因傾斜、脫落，兩人摔...

生死一線間…冒險涉溪 男尋祕境困湍流

六十三歲陳姓男子昨天與家人到南投縣竹山鎮小黃山風景區遊玩，他一時興起冒險涉溪想到對岸，結果受困湍急溪流進退不得，只能抓著...

男遊墾丁 離奇陳屍民宿2公里外草坪

卅三歲蔡姓男子本月九日與友人到墾丁遊玩，當晚在飯店飲酒到天亮，隔日清晨蔡男獨自光腳走出民宿，下午卻被發現陳屍在二公里外草...

新北五股死亡車禍 情侶一死一重傷

新北市五股區民義路二12日晚間發生一起嚴重車禍，由於車輛是左翻撞進路旁電線桿與山壁之前空隙，車頂因擠壓嚴重扭曲變形，造成...

台東1歲半女童疑遭保母掌摑 五天流三次鼻血媽心痛

台東市驚傳一歲半女童6月15日遭幼兒園女保育員掌摑左臉頰，不只留下三指指印，且小臉受傷一側鼻孔五天內流了三次鼻血。

觀音山離奇車禍車頂擠扁 妙齡女郎轟頂慘死

新北市五股區民義路二段觀音山區，今晚8時許發生小轎車自撞山壁後，側身從山壁和電線桿之間狹小縫隙硬擠過去，導致車頂嚴重擠壓...

51歲男登山疑癲癇發作 台中消防抬下山送醫急救不治

51歲男子今天到台中市和平山區登山，途中疑癲癇發作，消防隊員上山救援，緊急送醫，醫院晚上仍宣布急救無效。

影／電動自行車誤闖國一 騎2公里竟逆向回頭下楠梓交流道

一輛電動自行車今天晚間騎上國道一號楠梓交流道北上，騎了約2公里又逆向往回騎，不少車輛近距離從電動自行車旁邊呼嘯而過，狀況...

修理電動車電瓶意外起火 高雄民宅火警消防救1女3童

高雄三民區熱河二街民宅今下午傳火警，屋主王姓男子在修理電動車的電瓶時，疑似電線短路意外起火，警消獲報趕往現場灌救，另在屋...

熱門新聞

台南芒果爺爺有房有地 鄰居爆：他常撿落地芒果轉賣

懷孕印尼愛滋女交4男友失聯 今在桃園被尋獲

瑪莎拉蒂車主突開車門害騎士骨折 網友：嘉義市不意外

倉儲物流2工人從堆高機兩層樓高度摔落地 1人遭鋼板砸中死亡1輕傷

東海岸公路台東沙泥灣路段 酒駕肇禍釀3傷

墾丁男子酒後路倒草坪死亡 脖子上金項鍊遺失

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。