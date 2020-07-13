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臉不見了！流浪狗全身80%潰爛毀容體無完膚

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導

台灣動物緊急救援小組近日接獲求救，指在台南永康有一隻流浪小黑狗，疑似遭潑酸或被熱水燙傷，導致全身80%潰爛毀容，血肉模糊。台灣動物緊急救援小組團隊獲報後由高雄趕赴台南永康營救，順利將這隻重傷犬救回高雄市動物醫院急救，救援人員見狗全身是傷且面目全非慘況不忍感嘆「找不到牠的臉」。

台灣動物緊急救援小組是周末接獲熱心民眾求救，指在台南永康王行路一帶，出現一隻流浪小黑狗，近一周來全身出現大面積潰爛，血肉模糊；有民眾懷疑遭到潑酸或被潑熱水燙傷，也有民眾猜測是皮膚病惡化；因傷犬出沒時間不定，且對人有警覺，救援不易，經網友轉寄向台灣動物緊急救援小組求救。

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成率救援團隊志工與隨行獸醫師，從高雄市區趕赴台南永康王行路展開救援行動；經搜索後發現傷犬躲臥在一輛汽車底下，活動力不佳。救援團隊為免傷犬掙扎造成傷勢惡化，由隨行獸醫師施打輕微鎮定劑後，由救援人員合力將傷犬搬上救援車，送回高雄市區的動物醫院急救。

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台說，傷犬經初步診斷全身約有80%面積潰爛出血，情況危急，可能因感染隨時有生命危險。至於傷口是遭腐蝕性液體燒傷，或犬隻本身皮膚病後又遭外力創傷導致傷口惡化，還需採檢相關組織化驗才能得知。

傷犬經一系列血液生化檢驗後，發現有營養不良、低血糖等狀況，同時白血球也超標，獸醫團隊先施以抗生素及點滴輸液治療並補充營養，希望牠的病況能逐漸好轉。

台灣動物緊急救援小組大隊長倪兆成感嘆，雖然營救過無數體無完膚的流浪犬貓，但這隻狗兒情況實在令人看了鼻酸，「整隻狗面目全非、找不到牠的臉」。

獸醫師 高雄市 動物醫院

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