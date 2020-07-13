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男遊墾丁 離奇陳屍民宿2公里外草坪

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東縣報導

卅三歲蔡姓男子日前與友人出遊到墾丁，被發現陳屍在草坪上。記者陳弘逸／翻攝
卅三歲蔡姓男子日前與友人出遊到墾丁，被發現陳屍在草坪上。記者陳弘逸／翻攝

卅三歲蔡姓男子本月九日與友人到墾丁遊玩，當晚在飯店飲酒到天亮，隔日清晨蔡男獨自光腳走出民宿，下午卻被發現陳屍在二公里外草坪；檢警初步相驗沒有致命傷，但因蔡脖子上的金項鍊不翼而飛，身上也有疑似瘀傷，親友質疑遭強盜遇害，檢察官指示解剖釐清。

據了解，蔡男家住台中，九日與多名友人到墾丁遊玩，入住船帆路巷內一家飯店，當晚他與友人一同飲酒到天亮。十日清晨六時許，蔡男不知為何獨自光腳走出民宿，隨後失去蹤影，他沒帶手機，同行友人找不到人，向當地派出所求助。

警方調閱監視器，發現十日清晨七時許蔡男還走在船帆路上，沒多久他走進監視器盲區，失去蹤影。

當天下午三時許，有民眾在距離民宿約二公里外草坪發現陳男屍體，當時遺體已出現屍斑且四肢僵硬。警方拉起封鎖線，通知蔡男親友，報請檢察官相驗，未發現明顯致命外傷。

但親友質疑死因不單純，隨後在社群網站徵求目擊者，希望提供行車紀錄器、監視器。臉書貼文並寫到，蔡男脖子上純金項鍊遺失，身上有瘀青。

死者同行吳姓友人說，前一晚大家喝酒無異狀，醒來才發現蔡男失蹤，再次收到消息時，卻是警方告知蔡男已經死亡。吳說一行人到墾丁，未與其他人發生衝突，不解蔡獨自外出會發生憾事。

吳質疑，蔡男獨自一人不太可能在炎熱天氣打赤腳走那麼遠，就算可以忍受白天炙熱的柏油路，身體又怎麼會有多處瘀青與輕微擦傷，死因很可疑。

吳說，事後查看飯店監視器，確定蔡男離開飯店前有戴金項鍊，被發現時金項鍊不翼而飛，他強烈懷疑有人搶走金項鍊。

墾丁 民宿 檢察官 屍體 強盜

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