新北五股死亡車禍 情侶一死一重傷

新北市五股區民義路二12日晚間發生一起嚴重車禍，由於車輛是左翻撞進路旁電線桿與山壁之前空隙，車頂因擠壓嚴重扭曲變形，造成車上黃姓男駕駛重傷，目前正在醫院急救，前座黃姓女乘客因受創嚴重，當場死亡。

這起車禍發生在晚間8時許，消防隊獲報趕抵時，車上男女被車頂擠壓昏迷受困。救出後，黃男頭部有撕裂傷、髖骨骨折，意識模糊，緊急送往林口長庚醫院急救，黃女則是明顯死亡。

警方初步調查，事故路段有一個大彎道，事故車輛是從山上準備下山，左轉進入彎道時，疑不明原因，失控撞上右側山壁，車輛右側衝上山壁階梯，導致整輛車左翻，撞進電線桿與山壁空隙，導致嚴重車禍，現場汽車零件四散，地面血跡斑斑，一片狼藉。