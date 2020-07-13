新北五股死亡車禍 情侶一死一重傷
新北市五股區民義路二12日晚間發生一起嚴重車禍，由於車輛是左翻撞進路旁電線桿與山壁之前空隙，車頂因擠壓嚴重扭曲變形，造成車上黃姓男駕駛重傷，目前正在醫院急救，前座黃姓女乘客因受創嚴重，當場死亡。
這起車禍發生在晚間8時許，消防隊獲報趕抵時，車上男女被車頂擠壓昏迷受困。救出後，黃男頭部有撕裂傷、髖骨骨折，意識模糊，緊急送往林口長庚醫院急救，黃女則是明顯死亡。
警方初步調查，事故路段有一個大彎道，事故車輛是從山上準備下山，左轉進入彎道時，疑不明原因，失控撞上右側山壁，車輛右側衝上山壁階梯，導致整輛車左翻，撞進電線桿與山壁空隙，導致嚴重車禍，現場汽車零件四散，地面血跡斑斑，一片狼藉。
事故發生後，黃女家屬到場指認遺體，面對突如其來的打擊，難過的泣不成聲；警方調查，受傷的黃男（24歲）與黃女（23歲）是情侶，2人分別在住在新北與桃園，至於車禍實際肇因，則有待進一步調查釐清。
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