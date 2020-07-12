台東1歲半女童疑遭保母掌摑 五天流三次鼻血媽心痛
台東市驚傳一歲半女童6月15日遭幼兒園蔡姓女保育員掌摑左臉頰，不只留下三指指印，且小臉受傷一側鼻孔五天內流了三次鼻血。
由於保育員矢口否認，台東縣社會處調閱幼兒園監視器畫面，只看到女童被保母帶進廁所，再出來就是暴哭情形，由於未拍到保育員動手，社會處指出，雖無直接證據證明保育員施暴，但照顧兒童權益是最高宗旨，事發第三天就勒令保育停職務，靜候調查。
女童受虐發生在上月十五日，但女童母親直到本月十日才將此事張貼在臉書《爆怨公社》上，控訴蔡姓保育員施暴，女童母親說，當她通報社會局後，托育中心與公部門主管似有意要她大事化小，但她希望不要再有其他孩子受害，PO文一出隨即引起公憤，網友一致撻伐疑似施暴的保育員。
台東縣政府社會處表示，事發於台東市四維路上某公資委託民營的托育中心，事發隔天就接獲通報，社工就前往調查，這所托育中心共有20名1至3歲幼童，4名保育員，每位保育員照顧5位幼童。
縣府社會處指出，疑遭施虐的女童由蔡姓保育員負責照顧，蔡姓保育員有五年的保育經驗，目前蔡女否認施暴，但女童左臉頰的掌印明顯是外力造成，女童當天也都跟蔡姓保母，因此以最高標準，在上月18日就要求蔡姓保育員停職接受調查。
台東縣政府社會處長陳淑蘭表示，社會處對該案以高規格調查，沒有要家長大事化小，小事化無，且疑似施虐保母在事發第三天已停職，接受調查近一個月。
女童母親表示，不需要賠償，只要相關單位公正處理。女童母親控訴，這1年多來女兒被保母指稱「愛睡覺」，但從監視器中看來，女兒直接被丟進全黑寢室，以「關緊閉」的方式睡著。
女童母親表示，當晚她立刻就去托嬰中心要求說明孩子臉上的巴掌痕，而對方竟回答「那是小孩自己捏的」。張母與先生已向台東馬蘭派出所報案，警方依傷害罪正進行調查。
縣府社會處表示，若保育員確實暴，依法可撤除保育員證照、罰款6至60萬元，托育中心如可處5至25萬元罰款，並命其限期改善，未改善者，得按次處罰，必要時可命其停辦或廢止設立許可。
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