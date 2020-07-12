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51歲男登山疑癲癇發作 台中消防抬下山送醫急救不治

聯合報 / 記者游振昇／即時報導

51歲男子今天到台中市和平山區登山，途中疑癲癇發作，消防隊員上山救援，緊急送醫，醫院晚上仍宣布急救無效。

台中市消防局今天下午2點52分獲報，和平區唐麻丹山登山步道（裡冷線3.5k /三叉路往蝴蝶谷）有人需急救。

台中市消防局派第二大隊谷關、和平分隊，出動消防車3輛、救護車1輛，消防人員8人、義消2人，共計10人，由小隊長楊肇鋒帶隊救援。消防隊員上山找到51歲郭姓男子時，他已無呼吸心跳，急送東勢農民醫院，晚上7點30分宣告急救無效。

報案人表示，她和朋友攀登唐麻丹山，在唐麻丹山登山步道3.5k /三叉路(往蝴蝶谷）上，發現郭疑似癲癇發作，倒在地上抽搐，消防人員請她將電話轉由同行友人鄭小姐接聽。

消防人員得知，2人早上從松鶴線登山口進入攀登，攻頂後折返回途中行經該處不知何故，郭男突然抽搐倒地，急需協助救援。

鄭小姐在電話中表示，患者疑似呈現無生命徵象，隨即教導她心肺復甦術急救。消防隊員從松鶴部落大本松登山口進入前往事故地點救援。

下午3點29分，消防隊員已抵達原預計從松鶴部落，但因路樹倒塌無法進入，因此改由松鶴線登山口進入。當消防隊員趕抵現場時，現場已有多位山友輪流實施CPR。

台中市消防隊員今天到和平山區搶救一名登山男子，疑癲癇發作。圖／台中市消防局提供
台中市消防隊員今天到和平山區搶救一名登山男子，疑癲癇發作。圖／台中市消防局提供
台中市消防隊員今天到和平山區搶救一名登山男子，疑癲癇發作。圖／台中市消防局提供
台中市消防隊員今天到和平山區搶救一名登山男子，疑癲癇發作。圖／台中市消防局提供

台中市 登山步道 癲癇

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