影／電動自行車誤闖國一 騎2公里竟逆向回頭下楠梓交流道

一輛電動自行車今天晚間騎上國道一號楠梓交流道北上，騎了約2公里又逆向往回騎，不少車輛近距離從電動自行車旁邊呼嘯而過，狀況相當驚險；國道警方也接到多通報案，最後在楠梓交流道下方發現這輛車，經查是一名外籍移工不熟路況，才誤上國道，幸好未衍生意外。

一名目擊駕駛表示，當時只見一輛疑似機車在路肩逆向，「太扯了吧！」國道第五大隊警方查出，這名外籍移工約下午6點半許從楠梓交流道北上，約354.9公里處，一路往北騎到353公里處，疑似發覺不對勁，掉頭沿著原路往回騎，又再下楠梓交流道。