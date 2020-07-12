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影／電動自行車誤闖國一 騎2公里竟逆向回頭下楠梓交流道

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

一輛電動自行車今天晚間騎上國道一號楠梓交流道北上，騎了約2公里又逆向往回騎，不少車輛近距離從電動自行車旁邊呼嘯而過，狀況相當驚險；國道警方也接到多通報案，最後在楠梓交流道下方發現這輛車，經查是一名外籍移工不熟路況，才誤上國道，幸好未衍生意外。

一名目擊駕駛表示，當時只見一輛疑似機車在路肩逆向，「太扯了吧！」國道第五大隊警方查出，這名外籍移工約下午6點半許從楠梓交流道北上，約354.9公里處，一路往北騎到353公里處，疑似發覺不對勁，掉頭沿著原路往回騎，又再下楠梓交流道。

國道警方獲報後趕緊清查，發現時，這輛電動自行車已逆向從楠梓交流道回到平面道路；警方指出，從楠梓交流道上來後有一段的外側都是加速車道，沒有路肩，移工只能緊鄰著外側護欄，跟車輛距離很近，相當危險。

一名外籍移工今天下午騎電動自行車誤上國道一號。圖／讀者提供
一名外籍移工今天下午騎電動自行車誤上國道一號。圖／讀者提供

電動自行車 國道 移工

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