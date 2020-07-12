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修理電動車電瓶意外起火 高雄民宅火警消防救1女3童

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄三民區熱河二街民宅今下午傳火警，屋主王姓男子在修理電動車的電瓶時，疑似電線短路意外起火，警消獲報趕往現場灌救，另在屋內二樓，救出王的妻子及3名幼子，4人送醫平安無大礙。

據了解，王男正在屋內一樓修理電動車電瓶時，電瓶突然起火，王趕緊拿出住家內的滅火器，但一支仍無法將火勢撲滅，王又只好在前往鄰居家借用滅火器，但無奈已火勢沖天，濃煙直往上竄，王難以進入只能在門外乾焦急。

高雄市消防局今下午5點19分接獲報案後，立即出動十全、前金、大昌、中華、新興等分隊，共24車60人前往搶救。到場時立即啟動雲梯車，升到民宅2樓，將王的妻子梁女及6歲男童、3歲女童、1歲男童救出。

屋內4人被救下後，皆意識清楚送往醫院治療，其中梁女左肩有燒燙傷，剩下2男童及1女童有吸入性嗆傷。火警於近6點時撲滅，起火原因有待消防局火調科調查。

高雄三民區熱河二街民宅今下午傳火警，屋主王姓男子在修理電動車的電瓶時，疑似電線短路意外起火，警消獲報趕往現場灌救。記者邱奕能／翻攝
高雄三民區熱河二街民宅今下午傳火警，屋主王姓男子在修理電動車的電瓶時，疑似電線短路意外起火，警消獲報趕往現場灌救。記者邱奕能／翻攝
高雄三民區熱河二街民宅今下午傳火警，屋主王姓男子在修理電動車的電瓶時，疑似電線短路意外起火，警消獲報趕往現場灌救。記者邱奕能／翻攝
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高雄三民區熱河二街民宅今下午傳火警，屋主王姓男子在修理電動車的電瓶時，疑似電線短路意外起火，警消獲報趕往現場灌救。記者邱奕能／翻攝
高雄三民區熱河二街民宅今下午傳火警，屋主王姓男子在修理電動車的電瓶時，疑似電線短路意外起火，警消獲報趕往現場灌救。記者邱奕能／翻攝

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