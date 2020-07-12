疑油門卡死煞車失靈 2印尼移工遭撞身亡

電動自行車騎士在停等紅綠燈時，遭貨車撞飛，兩名印尼移工遭撞身亡。圖／翻攝

廖姓男子今天中午11時許，駕駛小貨車行經宜蘭縣美福路2段路口時，疑機械故障油門卡死且煞車失靈，撞上正在停等紅燈的電動自行車雙載印尼籍男子，兩人送醫後宣告不治。

46歲小貨車駕駛廖男向媒體表示，他開著小貨車到橋上頂端後開始行駛下坡路段，當時已發現前方紅燈，遭撞的電動自行車則停在外側機車停等區後方。他試圖放開油門踩煞車，但還是煞不住，甚至感覺車速有點加快，只能緊急將小貨車靠右側閃避，先是撞上護欄後，失控追撞電動自行車。

廖男經警方實施酒測後，沒有酒精反應。他表示，這輛小貨車平時都有固定保養，去年也曾發生油門卡死情形，所幸沒有發生事故，事後也前去車廠維修，不清楚為何又會發生同樣情形。面對記者詢問這起車禍釀成死傷，他哽咽回應心情很沮喪，表達不是故意的。

至於電動自行車駕駛和乘客均為印尼籍，一人送醫後於中午12時8分宣告不治。另一人到院時全身有多處擦傷，腎臟和脾臟出血，昏迷指數只有3，經搶救後下午3時許轉入加護病房，不過，仍在下午4時許回天乏術。