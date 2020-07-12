瑪莎拉蒂車主突開車門害騎士骨折 網友：嘉義市不意外

47歲蔡姓女子今天下午3時許騎車行經嘉義市民族路近民生北路，一台停靠路邊的瑪莎拉蒂轎車林姓男子（40歲）突開車門，蔡煞車不及撞上，嘉義市消防局獲報將骨折的蔡女送醫，目前沒有生命危險，瑪莎拉蒂的車門未凹陷，警方現場勘查只有車門邊遭撞，相關肇事原因還在調查中。

不少民眾路過目擊名車事故，將照片發上臉書粉絲團「綠豆嘉義人」，直呼「真的是目屎欲滴」，「嘉義市消費能力全台前10名以內，名車多不意外」、「三寶放出來」和「真的是嘉義式停車」等語。

警方調查，救護人員抵達現場後，蔡女神情緊張痛苦地坐在路旁，發現她右膝蓋擦傷、右小腿疑似骨折有撕裂傷，救護人員立即給予清洗傷口、包紮止血及捲式護木固定送醫。

林男表示，當時剛好停在路邊，開車門時沒注意到，但有立即報警；蔡女表示，前方路旁汽車突然開啟車門，因閃避不及而發生擦撞，又遭內側汽車夾擊，重心不穩重摔倒地，幸有路人幫交管及撐傘保護。

市府消防局表示，開車門要「先看後照鏡、轉頭右手開車門」，將門先開啟五到十五公分的「兩段式開門法」降低肇事機率。