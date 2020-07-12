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全台海岸線2000公里 哪處是安全水域無人知

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

夏天氣溫逐年攀升，驅使民眾前往海域及溪流戲水，而溺水事故也隨之增加，依據消防署統計自104年以來，在海邊進行水域救援任務，死亡人數從104年的75人至108年的120人，的確有逐年攀升的跡象，台灣四面環海，值得相關主管機關全面檢討及規畫，才能讓民眾到海邊戲水，玩得開心又安心。

全台夏日玩水熱點相當多，從東北角、北海岸、墾丁、宜蘭、花東等地，到外島的澎湖、綠島及蘭嶼，都是吸引大批民眾前往海邊戲水的熱門地點，而全台各縣市海岸線長度將近2000公里，是否都是合法的安全水域，其實許多民眾也搞不清楚。

禁止戲水的海邊，都有設立公告禁止戲水的警示牌，有的旁邊還有掛著救生圈，但對民眾而言，是否真的有嚇阻作用，且夏天玩水旺季時，只靠岸巡人員或由各縣市消防局人員夏天派員駐點，是否就能降低溺水事件的發生，令人質疑。

消防署表示，消防人員以外，尚有其他機關規畫救生人員駐點或巡邏，像台南市政府觀光旅遊局遴聘救生員執勤，而部分消防機關則考量某些處所容易發生事故，在人力資源有限的情形下，協請民間救難團體協勤，並適時宣導民眾注意自身安全，以降低事故發生率並提高救援效率。

在水域安全方面，各縣市消防機關除彙整案件事故統計資料回饋救援整備，並將相關事故資料以開放格式供各界廣泛利用，持續與觀光、教育及各管理機關共同合作因應，同時透過各種社群平台、官方網站及新聞媒體等多元管道宣導，消防署也提供119報案APP也提供使用者查詢周遭近年水域事故點位，提醒注意自身安全等，期能強化國人對於水域活動安全觀念。

海巡署表示，國內行秉持「開放海洋」，以民眾須自負風險為概念，以開放替代管制，為有效降低溺水事件發生有賴政府落實各項防溺及風險教育，並由民眾於執行水域遊憩活動時，做好天候及水文評估，加強自身安全防護，穿戴相關救生裝備，要有防災重於救災理念，充實個人用海知識及風險概念，才是降低意外之根本之道。

美國或日本也是海岸線超長的國家，消防署指出，消防機關在水域安全分工上，主要是以陸上水域的救援整備為主，海巡署則表示，美，日與我國國情不同，緯度不同，管理方式及法令不同，用海態樣也不同，將以國內法令為基礎，就實際執行救難案件狀況調整救援規畫跟部署。

海巡署第六岸巡隊旭海安檢所今年6月29日中午獲報，高姓婦人於阿朗壹古道的軍艦岩景點處健行時失足摔傷， 岸巡人員包紮傷勢後背負婦人送醫急救。圖／海巡署提供
海巡署第六岸巡隊旭海安檢所今年6月29日中午獲報，高姓婦人於阿朗壹古道的軍艦岩景點處健行時失足摔傷， 岸巡人員包紮傷勢後背負婦人送醫急救。圖／海巡署提供
圖／消防署提供
圖／消防署提供
海巡署南部分署第五岸巡隊一港口安檢今年6月25日凌晨1時許，在一港口哨船頭公廁前方救起兩位落海民眾。圖／海巡署提供
海巡署南部分署第五岸巡隊一港口安檢今年6月25日凌晨1時許，在一港口哨船頭公廁前方救起兩位落海民眾。圖／海巡署提供

事故 海巡署 溺水

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