暑期學生求職潮 應徵財務助理淪帳戶遭詐團洗贓款
暑假已經來臨，許多學生趁放假打工賺外快，但有詐騙集團抓緊學生心態設下求職陷阱，以「輕鬆賺」、「待遇高」、「工作自由」為誘惑詐騙學生淪為詐騙共犯。
刑事局指出，南部一名陳姓大學生上周在臉書看到地方打工社團有一間公司應徵財務助理，大學生立刻向對方聯絡，對方要求大學生提供名下郵局及銀行帳戶供工作時使用，並加Line聯繫，對方聲稱陳姓大學生隔日開始上班，車資及工作費用另外核銷，用Line打卡上下班即可，工作會另外指派，月薪2萬7000元，周休二日。
數天後，大學生收到對方來訊，表示有一筆10萬元款項匯進大學生郵局帳戶，再隔一小時又收到來訊，又有一筆10萬元款項匯進帳戶，這時對方聲稱大學生的工作就是立刻提領後面交金錢。
陳姓大學生到超商以每筆2萬元，分別提領了10筆共20萬元出來，並到指定地點將錢交給一名自稱是公司專員的男子，但大學生當日返家就接到銀行來電，指出名下帳戶遭警示凍結，大學生也沒有領到任何薪資，這才驚覺遭到詐騙。
警方指出，求職詐騙常見的手法包括：1、騙取證件或存摺：假稱要製作薪水帳戶、註冊公司會員，要求應徵者繳交身分證件或存摺正本，結果帳戶被當作收取贓款的人頭帳戶，身分證件被用來申辦電話門號做為詐騙之用，導致自己變成詐騙共犯，名下所有帳戶都被凍結。
2、騙取現金：假稱要購買制服、手續費或辦理勞健保，要求應徵者先繳交費用，要應徵者回家等候上班通知，最後卻無聲無息的消失。
另外國內大多數民眾找工作的管道，大多是到人力銀行網站、打工社團或臉書求職資訊，警方提醒民眾留意：1、徵才公司資訊，是否有公司名稱、地址及室內電話，且為正派經營。2、個資及帳戶保護：勿輕易繳交身分證件或存摺正本。3、工作內容:強調工作輕鬆待遇高，多是求職陷阱。4、公司註冊須營登：一旦有問題會列入黑名單避免再有人受騙。5、注意事項：面試地點、應徵工作與面試工作職稱的相符性。
警方說，詐騙集團在人力銀行網站蒐集大量履歷表的聯絡方式，或在臉書地方社團刊登徵才資訊，利用民眾求職孔急心理，故弄玄虛以電子郵件或私訊要求對方加入Line，再透過Line以各種名目，提出交易帳戶的需求，只要民眾因一時貪念提供帳戶，就會被對方當作人頭帳戶使用，不但名下所有帳戶都會遭凍結，還會被列為詐騙案件共犯。
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