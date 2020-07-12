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澎湖帆船觸礁擱淺 海巡馳援助脫困

中央社 / 澎湖縣12日電

一艘抵澎準備參加帆船賽的「幻多奇」帆船，今天在出海練習時，疑似在澎湖西吉淺礁區擱淺進水，所幸在「百樂」漁船拖救與巡防艇戒護下，就近拖進東吉港，船上人員均安。

澎湖海巡隊今天上午9時40分許接獲第13巡防區通報指出，有一艘「幻多奇」（FANTASEA）帆船，在澎湖西吉東北0.6浬處觸礁擱淺，船艙進水，船上有12名人員待援，立即調派線上巡防艇馳往救援。

意外擱淺的「幻多奇」帆船，正好由「百樂」漁船進行拖救，巡防艇則在一旁戒護，今天上午11時進入東吉港，海巡協助抽水與堵漏，再空船駛返檢修，船上人員將改搭交通船返回台南。

澎湖海巡隊表示，「幻多奇」帆船疑似在行經西吉東側淺礁區時不慎擱淺，所幸只有船艙進水，所有人員均安。

澎湖 海巡

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