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暑期打工淪詐騙共犯 警提醒防騙5要點

中央社 / 台北12日電

暑假打工求職慎防遭詐騙，陳姓大學生上週在臉書社團看到應徵財務助理，不料自身帳戶竟遭詐騙集團利用洗贓款，刑事局今天提醒，求職須留意個資及帳戶保護等5點，以免受騙。

刑事局今天發布新聞稿表示，暑假到來，有許多學生趁此期間打工賺外快，見獵心喜的詐騙集團也趁機設下求職陷阱，網羅嚮往「輕鬆賺、待遇高、工作自由」的迷途羔羊青年，在未知情況下淪為詐騙共犯。

南部一名陳姓大學生上週在臉書看到地方打工社團，張貼有一間公司要徵財務助理職缺資訊，陳姓大學生隨即聯絡對方應徵，並提供個人郵局、銀行帳戶資料，對方後來以LINE聯繫告知隔天開始上班，月薪新台幣2萬7000元、週休二日，車資及工作費用另外核銷，且用LINE打卡上下班即可，工作會另外指派。

待相隔10天後，陳姓大學生收到對方LINE來訊，聲稱有一筆10萬元款項匯進其郵局帳戶；緊接著再隔一小時後，對方又來訊說再添一筆10萬元款項匯進其銀行帳戶，並告知陳姓大學生的工作任務，就是將兩筆款項提出後面交。

未起疑心的陳姓大學生便到超商提領20萬元，再搭火車交付款項給自稱公司專員的陌生男子，但陳姓大學生當天返家後就接到銀行來電告知其名下帳戶遭警示凍結，還沒領到任何薪資的陳姓大學生才驚覺遭到詐騙。

刑事局指出，求職詐騙常見手法有兩種，首先為「騙取證件或存摺」假稱要製作薪水帳戶、註冊公司會員，要求應徵者繳交身分證件或存摺正本，結果卻成詐騙人頭帳戶或被用來申辦詐騙電話門號，導致自己變成詐騙共犯且名下所有帳戶都被凍結。

其次，「騙取現金」，假稱要購買制服、手續費或辦理勞健保，要求應徵者先繳交費用，要應徵者回家等候上班通知，最後卻無聲無息的消失。

刑事局提醒，民眾求職需特別留意5要點，包括「徵才公司資訊、個資及帳戶保護、工作內容、公司註冊須營登、注意面試地點」等，以免受騙，若有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

詐騙集團 大學生

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