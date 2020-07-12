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影／驚險！男尋秘境涉險渡溪困湍流 20人合力救

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

台南市陳姓男子今帶家人到南投縣竹山鎮小黃山風景區遊玩，期間一時興起竟冒險涉水想到河川對岸，因此受困湍急溪流中，進退不得也嚇得家人對外求援；當地消防分隊獲報後隨即到場，經1小時搶救才平安將陳帶上岸，身體無大礙。

據了解，63歲陳男聽聞竹山鎮小黃山風景區景色壯麗優美，想說是當地秘境，因此帶妻女前去遊憩，一家4口沿著溪床往上游走去，途中陳疑好奇對岸山壁石景，因此獨自涉水欲前往，未料越走越深，發覺不對想回頭已來不及，受困溪中。

南投縣消防局指出，今上午10時9分獲報竹山鎮小黃山風景區有民眾受困溪中沙洲，因水勢相當湍急，急需救援，當下隨即調遣竹山分隊，由小隊長鄭寬修率消防人員及義消共8車20人，攜帶各式救生裝備前往搶救。

消防人員表示，陳男受困在南雲大橋下清水溪上游1公里處，到場發現溪流湍急，而陳距岸邊約50米溪中，人員不敢貿然下水，分工救援，有人喊話安撫他，1組在下游設攔截點，另1組著救生衣在繩索確保及評估下涉水接近待救者。

歷經近1小時時間，終於在11時24分將陳平安救上岸，結束一場虛驚；消防局表示，溪流環境深淺不一，甚至潛藏暗流，民眾切勿隨便下水，以防發生危險，若真發生急難狀況應盡快通報警消協助，尋求專業援助，降低憾事發生機率。

當地居民則表示，竹山鎮南雲大橋下清水溪的小黃山風景區因陡峻山壁，景致壯麗，入秋後河床菅芒花遍開，芒花隨風搖曳，芒浪翻騰更顯壯闊蒼茫，可算是當地私房景點，吸引部分民眾上網搜索探訪，但當地水勢湍急，建議別下水。

台南市陳姓男子到南投竹山小黃山風景區遊憩，涉險渡溪受困湍流之中。圖／南投縣消防局提供
台南市陳姓男子到南投竹山小黃山風景區遊憩，涉險渡溪受困湍流之中。圖／南投縣消防局提供
台南市陳姓男子到南投竹山小黃山風景區遊憩，涉險渡溪受困湍流之中。圖／南投縣消防局提供
台南市陳姓男子到南投竹山小黃山風景區遊憩，涉險渡溪受困湍流之中。圖／南投縣消防局提供

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