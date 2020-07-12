大社觀音山採筍老翁失蹤4天 各路人員假日全力搜尋

高雄市林姓老翁上山採筍，9日在大社觀音山失蹤，警消會同民間救難人員搜救，今天進入第4天，今天一早，搜救人員再度入山，但仍未傳出家人期盼的好消息。

70歲林姓山友9日中午單獨到觀音山，直至傍晚5點未返家，妻子line他也已讀不回，家人急向警方通報協尋；警消第一時間前往手機發話地找人，直至深夜沒找到人。

參與搜救的人員說，昨天一度聽見前方山谷傳來三聲竹子敲打聲音，但當時喊了很多聲都沒有回應，今天持續上山搜救。