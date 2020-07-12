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台南中年婦人5天前外出失聯 今天找到機車持續捜尋
台南市56歲吳姓女子5天前騎機車外出後即失聯，家屬今天在安南區「府城天險」大石碑前廣場，找到她的白色機車，報請協尋，海巡署人員持續在岸際搜尋中。
今天上午約11點30分，台南市消防局救災救護中心接獲報案，吳姓女子5天前即7月7日，騎機車外出離家就未返家，她騎的禨車今天被發現停在安南區媽祖宮一街345巷「府城天險」石碑前廣場，吳家人擔心她的安危，請求派人員搜尋。
台南市第六大隊及和緯、土城及安平消防分隊，和特搜小隊，都派員到場，持續動用空拍機，在海上搜索至下午1點多，加上鹿耳門溪出海口附近水域風浪大，都沒有發現她的行蹤，和家屬溝通後，吳家人同意有具體發現再請救難人員再出動，現場交由海巡署人員持續在岸際搜尋。
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