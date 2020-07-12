永和災戶老爺爺不顧危險執意回家 志工狂勸攔阻

新北市永和區文化路113巷內工地，因基地連續壁破損地下水滲漏，導致巷道路面大面積崩塌，66戶居民須暫時撤離，截至昨晚10時，已有100名住戶被安置在周遭飯店，許多民眾十分心急，迫切想回自己家中。

昨晚受災住戶分別入住在附近飯店，有47人被安置在柯達飯店、青獅大旅社35人、投奔親戚住所有18人，柯達飯店表示，被安排在飯店的受災戶目前均安，還未聽到有民眾抱怨或是其他問題。

而青獅大旅社表示，民眾一切安好，11點之前已有接駁車撘載民眾前往家中領取生活所需用品；永和區公所前來協助的志工則說，不少人覺得無奈及抱怨。

其中，一名老爺爺不停表示不想住在飯店，執意回到自己的家，志工們一直勸說管線還沒修復，要等2到3天才能回家，現在回家很危險，苦勸下老爺爺才稍微停止抱怨。

台北技師公會副理事長賴建宏表示，經一天半的灌漿後目前基地較為穩固，技師公會除了評估附近房屋傾斜狀況，也逐一檢查6戶受災民眾的房屋結構。