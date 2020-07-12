宜蘭機車停等紅燈遭貨車高速衝撞噴飛 一死一命危

宜蘭壯圍鄉美福路今天近中午發生一起車禍。圖／擷自google map

宜蘭壯圍鄉美福路今天近中午，有一輛雙載機車在停等紅綠燈時，不慎遭一輛幾乎未剎車的貨車，從後方急速撞上，機車上兩人撞飛40幾公尺，造成1人當場失去生命跡象，另1人重傷命危送醫搶救中，肇事原因正由警方調查中。

今天11點多，在美福路下橋處的路口，這輛雙載機車在停等紅燈時，遭一輛疑似油門故障的貨車從後撞上，其中1人是外籍人士，搶救傷重不治，另1人送醫搶救中。