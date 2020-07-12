30歲男墾丁路倒亡 生前行蹤成謎警將擴大調查

蔡姓男子（年約30歲），日前與友人一同南下至墾丁遊玩，當晚在民宿內飲酒到天亮，而蔡男卻獨自一人光腳走出民宿，隨後便失去蹤影，直到下午被發現時，卻陳屍在路旁的草坪上。民眾見狀立刻報警處理。經法醫相驗死者並未發現致命外傷，也將擇日解剖釐清死因，警方也將持續釐清案情，同時也將親友所提的疑點列為追查重點。

據了解，蔡男與友人9日從台中至墾丁遊玩，抵達墾丁當晚，便留在民宿徹夜飲酒。到了10日上午6時，蔡男並未向友人表示外出原因，就光著腳獨自走出民宿，隨後便失去蹤影。

過程中，友人察覺蔡男外出後並未攜帶手機，不僅聯繫不上他，也遲遲未見蹤影，於是到派出所請求警方協助。直到下午3時許，蔡男才被民眾發現陳屍在路旁的草坪，且身上已出現屍斑，四肢僵硬。

警方獲報後，隨即到場拉起封鎖線，並通知蔡男親友，同時也報請檢察官與法醫前往相驗。事後蔡男親友也在各透過社群網站，徵求當時的行車記錄器畫面，期望能找出蔡男死前的遭遇。

對此，關於蔡男親友在臉書貼文指出，脖子上戴的金項鍊遺失，以及身上發現有瘀青。經屏東地方檢察署法醫相驗後，並未發現蔡男身上走致命外傷，但檢察官為求慎重，將指示擇日解剖以釐清確切死因。