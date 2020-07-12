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台南芒果爺爺有房有地 鄰居爆：他常撿落地芒果轉賣
80多歲的胡爺爺在台南善化黃昏市場擺攤，10日卻遭羅姓男子拿芒果砸頭還拿走一顆芒果，引起外界譁然力挺爺爺。不過有鄉民在網路爆料，爺爺經常闖入他人芒果園，撿拾落地芒果轉售，呼籲民眾不必浪費愛心捐款，地方低調證實確有此事，已多次勸告，惜效果有限。
胡爺爺家住台南官田渡頭里，這次遭人砸芒果，網路一面倒同情，涉案羅男昨晚到案，訊後今被依竊盜罪嫌送辦。
不過網路持續有人爆料，胡爺爺在當地也是知名的問題人物，家中有透天、有田地，卻總喜歡偷拿農民的蔬果，劣行事蹟是人盡皆知，呼籲民眾不必浪費愛心捐款。也有網友認為還是要譴責砸人的男子。爺爺家人對此暫無回應。
「其實苦勸多次了，就是講不聽...」當地官田區渡頭里長胡義全無奈說，胡爺爺家境就是小康人家，本身也有栽種芒果，爺爺個性節儉，多次被居民告狀多次擅闖私人果園，撿拾掉在地上芒果轉售給不特定人士，也曾多次苦勸爺爺，但似乎效果有限，很傷腦筋。
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