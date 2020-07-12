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永和文化路地面塌陷 應變中心督促建商3天復原
新北市永和區文化路113巷部分住戶，昨天因鄰近建案施工不慎，造成地面塌陷，造成鄰近民宅建築物結構受損。所幸無人受傷；新北市災害應變中心召集市府相關單位和業者 討論，要求建商3天完成搶險及復原工作。另外，在工程搶險期間，住戶如有需要，可由區公所人員陪同返家取物。
災害應變中心表示，有關主要影響的建物，工務局已於昨天會同建築、土木及結構等相關技師進行建築結構鑑定，初步勘查尚無危險，並已建置監測儀器，今天將再進一步勘查鑑定。
災害應變中心也指出，目前前進指揮所在現場持續督促營造商搶險及復原。務必在最短時間內完成復原作業，呼籲附近居民，避開施工範圍，市府也在永和區仁愛里辦公室設置聯合服務中心，協助受災居民需要。
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