永和文化路地面塌陷 應變中心督促建商3天復原

新北市永和區文化路113巷部分住戶，昨天因鄰近建案施工不慎，造成地面塌陷，造成鄰近民宅建築物結構受損。所幸無人受傷；新北市災害應變中心召集市府相關單位和業者 討論，要求建商3天完成搶險及復原工作。另外，在工程搶險期間，住戶如有需要，可由區公所人員陪同返家取物。

災害應變中心表示，有關主要影響的建物，工務局已於昨天會同建築、土木及結構等相關技師進行建築結構鑑定，初步勘查尚無危險，並已建置監測儀器，今天將再進一步勘查鑑定。