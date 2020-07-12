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北市暗夜火燒車！轎車莫名起火 無辜車遭燻黑
一輛車齡已久的轎車停在台北市內湖區一處露天停車場，今天凌晨突然起火，還將後方的轎車燻黑，消防員獲報趕抵，迅速撲滅火勢，初判是電線走火，非人為縱火，由於現場無監視器，後續將由火調科釐清起火原因。
消防局趕抵發現，起火點在轎車的右後側，立刻拉水線救火，不到五分鐘撲滅火勢，初判是電線走火，非人為縱火，也無人傷亡。
警方深夜2點多獲報，內湖區康樂路85巷一處露天停車場，有火燒車事件，趕抵發現消防員已將火勢撲滅；而燃燒的汽車是轎車，起火時還將後方一輛轎車車尾燻黑，今早通知遭波及的車主到案，他僅稱「了解」，未表示提告就離去。
由於該停車場無監視器，消防局後續將鑑定起火原因。自燃的轎車車主說，他的車子車齡雖久，但有固定保養，昨天也都沒開，突然起火「好奇怪」。
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