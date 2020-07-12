台江青春夜行體驗 海巡熱血服務相隨

暑假開始了，台南市安南區海佃國小為讓莘莘學子體驗台江先民拓墾艱辛，辦理「2020第十一屆台江青春夜行」，行經海巡署南部分署第11岸巡隊轄區，由鹿耳門安檢所提供盥洗、休憩、飲水及岸際戒護，維護活動安全。

隨著疫情解封，一年一度「台江青春夜行」再度開場，70餘名師生參加，行程規劃由海佃國小授旗出發，沿途欣賞最美的台江夕陽餘暉，並循著北汕尾海岸在府城天險登陸，至媽祖鹿耳門天后宮參禮，踏足璀燦星空照亮的曾文溪舊河道，繞著台江內海走一圈，希望讓更多學子認識台江文化之美。

秉持為民服務的熱忱，鹿耳門安檢所提供學子飲水補給、盥洗、道路指引及岸際戒護等服務，守護學子壯行安全，並藉由安檢所外牆的台江特色彩繪，述說著台江養蚵文化、漁夫崇敬的媽祖信仰及海巡工作內容，使學子能更加瞭解台江文化，學到與課本不一樣的知識。