影／嫌別人唱歌太吵踹門 兩男KTV打架遭法辦

台中市梁姓男子在今天凌晨2時許，在中區自由路的錢櫃KTV與友人歡唱，他酒後行經顏姓男子唱歌的包廂時，因認為該包廂內的消費者唱歌太大聲，因此用腳踹包廂門，引發顏不滿，雙方口角後爆發肢體衝突，警方獲報後將二人帶回，雙方雖不提告傷害，但仍依違反社維法罪裁罰。

據查，梁姓男子（30歲）在今天凌晨2時許在中區自由路錢櫃KTV與友人飲酒、歡唱，因買單時間將結束，梁至櫃台欲再續時2小時，但行經136包廂外，發現聲音吵雜，所以用腳踢包廂門，該包廂的顏姓男子（24歲）外出查看，梁、顏二人發生口角，進而引發肢體衝突。

業者通報在大門附近守望的第一警分局繼中所警力，通報線上警網以優勢警力到場並排除雙方糾紛，將涉案2人帶返繼中所，依社會秩序維護法將2人送辦。