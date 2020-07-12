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影／嫌別人唱歌太吵踹門 兩男KTV打架遭法辦
台中市梁姓男子在今天凌晨2時許，在中區自由路的錢櫃KTV與友人歡唱，他酒後行經顏姓男子唱歌的包廂時，因認為該包廂內的消費者唱歌太大聲，因此用腳踹包廂門，引發顏不滿，雙方口角後爆發肢體衝突，警方獲報後將二人帶回，雙方雖不提告傷害，但仍依違反社維法罪裁罰。
據查，梁姓男子（30歲）在今天凌晨2時許在中區自由路錢櫃KTV與友人飲酒、歡唱，因買單時間將結束，梁至櫃台欲再續時2小時，但行經136包廂外，發現聲音吵雜，所以用腳踢包廂門，該包廂的顏姓男子（24歲）外出查看，梁、顏二人發生口角，進而引發肢體衝突。
業者通報在大門附近守望的第一警分局繼中所警力，通報線上警網以優勢警力到場並排除雙方糾紛，將涉案2人帶返繼中所，依社會秩序維護法將2人送辦。
第一分局表示，內政部警政署辦理去年下半年的全國治安滿意度之民調，台中市在居住社區的相關調查中，有多項均獲六都第1、2名，其中在「居住社區之治安滿意度」更高達9成5，為六都最佳；台中市是一個和諧宜居的城市，警方絕不容許任何不法行為，將持續落實各項勤務作為，發揮警民合作，讓不法分子無所遁形，以提供轄區居民安心的生活環境。
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