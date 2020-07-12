墾丁男子酒後路倒草坪死亡 脖子上金項鍊遺失

一名身穿黑色上衣短褲的男子，於10日上午8時許獨自行走在墾丁船帆路上，到了當天下午被發現時，已經失去生命跡象，倒臥在芙蓉路旁的草坪。事後死者友人PO網，徵求行車記錄器。目前警方已展開調查，稍晚將會對外說明。

根據網傳貼文指出，「10日早上8時至12許，男子獨自在墾丁椰林會館到墾丁福容飯店這段路之間，誰有在墾丁的這個時候車子行車記錄器，有拍到錄到的，麻煩提供資訊給我們。以下看有沒有看到這個男生，當下穿黑色T恤格子短褲沒有穿拖鞋，身上刺雙甲，約33歲脖子戴金項鍊，當時自己一個人走在那段路上，善心人士們有在墾丁的有經過那段路的時間，麻煩提供行車記錄器給我們。」

另外，貼文也提及，當天男子，喝了酒自己一個人在這段路上，人失蹤了，一直到下午三四點才找到人，芙蓉路旁圍牆上台的草坪，但人已經往生了，身上的金項鍊也不見，送到殯儀館發現有瘀青。