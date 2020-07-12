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影／半年來機車傷亡人數占八成 中警拆解7大用路NG行為

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

因今年上半年台中市北屯區的交通事故傷亡人數為2000餘人，其中機車造成傷亡1800餘人，佔總數超過八成，台中市第五警分局認為，機車族在道路上屬於防護力較低的弱勢族群，為加強宣導機車交通安全觀念，中市警五分局特別彙整北屯地區常見機車交通事故類型，製作案例宣導影片，強調七大用路易生事故的NG行為，除利用臉書、Line群組等廣為宣傳外，並於后庄里社區治安會議中播放，加強宣導效果，民眾反應良好。

台中市第五警分局統計，北屯區在今年1至6月因交通事故導致傷亡人數有2199人，其中騎乘機車事故傷亡1897人，占全般傷亡人數86％，因此製作案例影片宣導。

台中市第五警分局表示，影片的呈現方式是由事故案例發生前，先標註碰撞發生關鍵主因，案例結束後，再以字幕及口語提醒駕駛人應遵守之道路交通規則，讓民眾在嚴肅的畫面及輕鬆的解說中，學習交通安全自保之道。

第五警分局指出，此次彙整的案例計有7則，包括支道車應禮讓幹道車先行、左轉車應禮讓直行車先行、左方車應禮讓右方車先行、遵守標誌標線號誌指示(不闖紅燈、不逆向行駛)、保持行車安全距離，以真實案例讓民眾有所警覺。

第五警分局長郭士傑說，駕駛人應有「安全駕駛」與「防禦駕駛」觀念，所謂「安全駕駛」，亦即遵守路權及交通規則，而「防禦駕駛」，則是要有危險意識，預測可能發生意外之情境，採取必要措施，避免潛在危險。交通事故的發生，往往難以預測，視野看不見的範圍就潛藏危險，先預留給自己與他人多一點時間與空間，方能避免事故發生，確保行車安全。

第五警分局呼籲，開車上路時應遵守路權優先順序，駕駛人應該養足精神，避免注意力不集中導致發生交通事故；另交通事故大多是駕駛人為了搶快那1秒鐘，強行通過路口，所以提醒民眾，為了行車平安，建議駕駛人應提早出門，別因為趕時間而疏忽交通安全，行車多禮讓，平安有保障。

台中市第五警分局製作案例宣導影片，將常見的交通事故案例彙整成影片，提醒用路人注意。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局製作案例宣導影片，將常見的交通事故案例彙整成影片，提醒用路人注意。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局製作案例宣導影片，將常見的交通事故案例彙整成影片，提醒用路人注意。圖／第五警分局提供
台中市第五警分局製作案例宣導影片，將常見的交通事故案例彙整成影片，提醒用路人注意。圖／第五警分局提供

事故 台中市 路權

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