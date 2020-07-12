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影／小黃轉彎撞倒車裝沒事 好心人留紙條幫忙揪出他

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市蔡姓男子在5月底欲取用機車時，發現機車車身有刮痕，且車上貼著一張紙條寫有「計程車A倒你的車」，並有車牌號碼，蔡依線索向警方報案後，警方調閱監視器，查出案發日期是5月28日，由吳姓男子駕駛的計程車在轉彎時，不慎撞倒蔡的機車，吳辯稱，以為機車沒事，所以離開現場，全案今依違反道交條例告發。

台中市第六警分局交通分隊在5月底獲報，蔡姓男子停在西屯區華夏巷的機車遭不明人士撞倒，機車右側有輕微刮痕，疑似被人撞倒過，且車上貼著一張紙條，上面寫著「計程車A倒你的車」，並有附記車牌，蔡據此向警方報案。

警方到場調閱附近監視器後，果然發現1輛計程車在行經該路段轉彎時，不小心撞到機車，雖然當時有很多車輛在該路口，但駕駛仍在眾目睽睽下只將車輛牽起來就離開，當時行經該處的熱心用路人將涉案計程車的車牌寫在紙上，讓蔡有跡可循。

警方根據監視器，循線找到吳姓男子（56歲），全案今依違反道路交通管理處罰條例開單告發，並函送台中市交通事件裁決處開罰。

第六分局交通分隊分隊長張木榆表示，計程車駕駛撞到摩托車，卻藉故離去，雖未造成嚴重傷害，依據道路交通管理處罰條例第62條汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，肇事雖無人受傷，吳姓駕駛仍不得離開現場，該逃逸行為將會依規定舉發。

台中市蔡姓男子的機車在5月弟遭吳姓計程車駕駛撞倒，熱心的用路人留下紙條，寫下涉案計程車的車牌。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子的機車在5月弟遭吳姓計程車駕駛撞倒，熱心的用路人留下紙條，寫下涉案計程車的車牌。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子的機車在5月弟遭吳姓計程車駕駛撞倒，車身有刮傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子的機車在5月弟遭吳姓計程車駕駛撞倒，車身有刮傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子的機車在5月弟遭吳姓計程車駕駛撞倒，車身有刮傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市蔡姓男子的機車在5月弟遭吳姓計程車駕駛撞倒，車身有刮傷。記者陳宏睿／翻攝

計程車 台中市

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