快訊

高雄無良醫把50名幼童寫成「發展遲緩」 詐領健保84萬

台南老人賣芒果遭砸頭引眾怒 砸人男到案否認

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女挑戰佳陽山跌倒骨折 黑鷹直升機吊掛救援

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

51歲陳姓女子今日挑戰台中市和平區佳陽山時不慎跌倒，造成右小腿骨折無法行動，因為地形險要，地面不易救援，消防人員緊急申請空中支援，空勤總隊派遣黑鷹直升機進行吊掛，將陳女送至東勢河濱公園，並送往東勢農民醫院救治。

今天下午1時49分，台中市消防局接獲黃姓民眾報案，指稱他與51歲陳女挑戰攀登佳陽山，未料攻頂時陳女因不慎跌倒，造成右小腿骨折無法行動，梨山、東勢消防分隊獲報後前往救援，但因地形險要地面不易救援，申請空中緊急救護。

空勤總隊派遣黑鷹直升機前往救援，下午3時50分抵達現場，由於現場位於海拔10500呎山陵線處，一度受雲霧遮蔽，飛機無法落地，但機組員不放棄於周邊待命，利用短暫雲開之際進行吊掛，終於在下午4時34分將陳女送至東勢河濱公園，送往東勢農民醫院治療。

空勤總隊派遣黑鷹直升機前往救援，今天下午4時34分將陳女送至東勢河濱公園。圖／空勤總隊提供
空勤總隊派遣黑鷹直升機前往救援，今天下午4時34分將陳女送至東勢河濱公園。圖／空勤總隊提供
空勤總隊派遣黑鷹直升機進行吊掛作業。圖／空勤總隊提供
空勤總隊派遣黑鷹直升機進行吊掛作業。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 空勤總隊

延伸閱讀

台東嘉明湖救援受傷消防隊員 今早空勤順利吊掛後送

視察空勤總隊 蔡總統：國家有義務照顧人才、培育人才

東勢「梨鄉背井-阿梨x阿尼」藝術展覽 活動登場

連鎖服飾店前滑倒骨折 婦怒店家「不聞不問」提告

相關新聞

台南老人賣芒果遭人拿芒果砸頭引眾怒 砸人男到案否認

78歲胡姓老人昨晚在台南善化擺攤賣水芒果時，被中年男子拿芒果砸頭，老人全頭身滿是芒果渣，網友貼文引發眾怒。記者中午詢問時...

女挑戰佳陽山跌倒骨折 黑鷹直升機吊掛救援

51歲陳姓女子今日挑戰台中市和平區佳陽山時不慎跌倒，造成右小腿骨折無法行動，因為地形險要，地面不易救援，消防人員緊急申請...

只是感統訓練...50名幼童全被無良醫寫成「發展遲緩」

高雄市溫有諒醫院開設免費幼兒感覺統合課程，招攬幼兒園帶班來滾球、滑板、盪鞦韆，沒想到，賀姓副院長卻背地裡盜用幼童健保資料...

蘆洲屁孩當心！警擴大取締噪音改裝車 將不定時路檢

暑期將至，許多青少年喜歡騎乘改裝後吵雜的噪音車在深夜四處飆車，不僅容易發生事故，巨大噪音也使居民苦不堪言，嚴重影響睡眠品...

手煞車沒拉好 小貨車停路邊卸貨「碰」一聲悲劇了

39歲陳姓男子昨天下午3時許在新北市泰山區辭修路段12巷口停車卸貨時，因手煞車沒拉好，加上該路段路面傾斜，導致車輛往後滑...

蘆洲警熱心助童返家 五官深邃號稱警界「陽岱鋼」

一名3歲女童7日中午12時許趁爺爺不注意時，開門離家想去找奶奶，卻因不熟路況在新北市蘆洲區三民路上迷路，民眾經過發現女童...

新竹縣超速取締地雷路段 半天就開罰超過170件違規

新竹縣往來湖口新竹工業區與竹北市區的117縣道，因許多用路人未依速限行駛導致車禍事故頻傳，日前新竹縣警方出動移動式測速照...

影／最美風景！北市公車拋錨致堵塞 大安6警徒手推車解圍

台北市大安分局員警7月9日下午1時許進行路況查報時，發現基隆路二段、敦化南路二段路口有公車拋錨，導致交通壅塞，現場員警見...

恆春膠筏半夜報關出港海釣 有名船員竟是通緝犯

海巡署第8巡防區指揮部今天凌晨4時許接獲南部分署第6岸巡隊山海安檢所通報，指在恆春山海漁港查驗1艘要出海夜釣的膠筏人員時...

基隆樂利三街汽機車擦撞2人送醫 電線桿攔腰被汽車撞斷

基隆市樂利三街今天中午發生汽機車擦撞車禍，由於撞擊力道大，汽車把路邊1根電線桿攔腰撞斷，台電公司已趕至現場處理，並進行搶...

救護車執勤遭轎車側撞向右騰空 幸車未翻覆3人擦傷無礙

台南市消防局第五救災救護大隊仁德消防分隊救護車，凌晨載送腹痛婦人送醫，由東往西行經永康區復興路與高速二街口，遭往南轎車自...

三太子進香遇萬安演習⋯不疏散避難 人車不管制

「萬安43號」演習將於7月14日13點30分至14時全國同步實施，今年考量防疫需求、避免群聚感染，演習期間不實施疏散避難...

熱門新聞

印尼愛滋女仍趴趴走 還曾和台灣男多次性交懷孕

台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿芒果砸頭 引眾怒警追查

女子買烤鴨店家拒賒帳 大鬧市場「掀攤大便」被警壓制

新竹縣超速取締地雷路段 半天就開罰超過170件違規

永和建築工地挖斷瓦斯管線 消防佈水線、里長廣播撤離中

影／83歲老婦乘電動代步車在公路遭撞飛不治 畫面驚悚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。