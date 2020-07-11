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女挑戰佳陽山跌倒骨折 黑鷹直升機吊掛救援
51歲陳姓女子今日挑戰台中市和平區佳陽山時不慎跌倒，造成右小腿骨折無法行動，因為地形險要，地面不易救援，消防人員緊急申請空中支援，空勤總隊派遣黑鷹直升機進行吊掛，將陳女送至東勢河濱公園，並送往東勢農民醫院救治。
今天下午1時49分，台中市消防局接獲黃姓民眾報案，指稱他與51歲陳女挑戰攀登佳陽山，未料攻頂時陳女因不慎跌倒，造成右小腿骨折無法行動，梨山、東勢消防分隊獲報後前往救援，但因地形險要地面不易救援，申請空中緊急救護。
空勤總隊派遣黑鷹直升機前往救援，下午3時50分抵達現場，由於現場位於海拔10500呎山陵線處，一度受雲霧遮蔽，飛機無法落地，但機組員不放棄於周邊待命，利用短暫雲開之際進行吊掛，終於在下午4時34分將陳女送至東勢河濱公園，送往東勢農民醫院治療。
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