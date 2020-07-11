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台南老人賣芒果遭人拿芒果砸頭引眾怒 砸人男到案否認

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

78歲胡姓老人昨晚在台南善化擺攤賣水芒果時，被中年男子拿芒果砸頭，老人全頭身滿是芒果渣，網友貼文引發眾怒。記者中午詢問時警方原稱監視畫面看不清楚，不知道是誰做的，老人也不願意提告；下午各媒體陸續大幅報導，警方下午表示已依竊盜罪及社維法將砸人的羅姓男子函送法辦。

警方說，羅男疑要求胡姓老人「繳500元租金」，胡翁拒絕後怒嗆「不繳就給你死」拿芒果砸人。不過羅到案說明時否認。

警方調查，羅平時騎腳踏車在善化市場周邊逛，有攤商說曾見過他「酒後騎車」。胡姓老翁稱，原以為是要來買芒果，但男子卻要他「繳交500元租金」，他不給就被罵被砸，對方還帶走一顆芒果。

事發時剛好網友經過發現老人身上全是芒果渣，將事發經過貼文在臉書，網友怒罵「丟芒果的根本就是人渣」，轄區派出所得知後立即回覆貼文表示正在調查，中午記者詢問時善化分局表示已找來胡姓老人了解案情，但胡翁以做小本生意，不願提告傷害。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

胡姓老翁市場路邊賣芒果遭男子拿芒果砸頭，引發眾怒。記者周宗禎／翻攝
胡姓老翁市場路邊賣芒果遭男子拿芒果砸頭，引發眾怒。記者周宗禎／翻攝
胡姓老翁市場路邊賣芒果遭男子拿芒果砸頭，引發眾怒。記者周宗禎／翻攝
胡姓老翁市場路邊賣芒果遭男子拿芒果砸頭，引發眾怒。記者周宗禎／翻攝

芒果 老翁

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