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外籍漁工控訴遭不當扣薪 MECO：已介入了解

中央社 / 台北11日電

6名來台工作的菲律賓漁工今天指控台菲兩地仲介每月不當扣薪，且未提供明細，認為自己受到欺騙；馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）表示，已介入了解此案，仲介已表達會把超收的金額退回給漁工。

這些漁工是在新北市深澳漁港工作，聲稱抵台後每月即被仲介自薪資扣款新台幣8000元，並被告知將連續扣14個月之久。

一名於去年7月從馬尼拉抵台工作的漁工向中央社表示，他已被連續扣款11個月，卻從未領到薪資單，遑論扣款明細。

這6名漁工心有不甘，6月中在台北聖多福天主堂的協助下，聯合向新北市勞工局投訴。根據中央社取得的投訴函，受害漁工表示找不到可信任的仲介替他們捍衛權益，並聲稱來台前即被要求簽署借據，內容顯示欠下貸款，但金額及債權人卻被留白。

他們同時被要求簽署宣誓書，內容稱被扣金額實際上為仲介費，若合約解除，必須全額償清。

被問及為何在此種文件上簽字，其中一名漁工答稱，若不簽字就無法搭機來台工作，而機票錢雖由仲介先代墊，自己日後還是必須償還，若錯過班機，還得出錢買另一張機票來台，自己無力負擔。

他說：「我準備登機時，他們（指仲介）蓋住宣誓書上的字，然後要我在每一頁的下方簽名。」

新北市勞工局外勞服務諮詢人員吳健寰表示，因扣款人身份尚待確認，且台方仲介已同意未來提供薪資明細，協調於7月2日宣布不成立。

吳健寰指出：「台方仲介說這筆錢是由海外仲介公司所扣，所以我們要求馬尼拉駐台代表處調查。」

他強調，根據台灣法律，人力仲介業者不得收取「買工費」。

記者聯繫相關仲介業者，對方稱此案已經終結，並稱漁工受到教會所慫恿。業者說，教會於兩年前曾試圖教嗦另外3名漁工控告仲介公司剝削，但未能成功，因此挾怨報復。

對此，台北聖多福天主堂社工Leoni Pascual Ngo表示，兩年前的事件是仲介業者違法向3名漁工收取每人新台幣5000元至1萬元不等的重新聘僱費用，所以協助漁工向新北市勞工局申訴，並非狹怨報復。

另方面，馬尼拉經濟文化辦事處表示已知悉此案，將於14日與台方仲介會面了解情況，並說菲方仲介已表達會把超收的金額退還給漁工。

台北聖多福天主堂神父Gioan Tran Van Thiet表示，此類問題必須治本，否則還會有更多漁工受害。

一名參與投訴的漁工昨天遭到開除。他表示，在菲律賓尚有3名年幼子女要撫養，目前已有1個月未領到薪資，因此很需要這筆退款。他猜測自己被開除可能跟投訴扣款一事有關。

宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華被問及此案時表示，她曾協助菲律賓移工申訴不當扣款，包括一位被扣高達新台幣9萬元的菲律賓工廠移工。但她說，近6年在MECO積極監督下，誇張的扣款已不常見。

桃園市群眾服務協會移工服務暨安置中心主任汪英達，則建議政府立法禁止仲介和雇主直接從移工的薪水中自動扣款。他說，若移工來源國有款項要支付，應由移工每月匯款回來源國支付，才可杜絕不當扣款發生，移工也更能掌控自己的薪資。

根據政府資料，截至今年5月底，有1萬2097名外籍漁工在台工作。

移工 薪資

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