手煞車沒拉好 小貨車停路邊卸貨「碰」一聲悲劇了

39歲陳姓男子昨天下午3時許在新北市泰山區辭修路段12巷口停車卸貨時，因手煞車沒拉好，加上該路段路面傾斜，導致車輛往後滑動，撞上後方一輛停在路邊停車格的銀色轎車，車頭再撞上前方標誌凹陷，所幸當時無人在內，沒有人員受傷。

據悉，當時陳男開著宅配公司的小貨車前往送貨，他下車後將車輛停在一旁後，拉起手煞車就下車，未料卻沒有拉緊，他下車準備卸貨時發現車輛隨著傾斜的路面逐漸「倒退嚕」，隨後直接撞上前方停在路邊停車格的銀色轎車，轎車又往前撞上標準桿，車頭也因此凹陷。