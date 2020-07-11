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手煞車沒拉好 小貨車停路邊卸貨「碰」一聲悲劇了

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

39歲陳姓男子昨天下午3時許在新北市泰山區辭修路段12巷口停車卸貨時，因手煞車沒拉好，加上該路段路面傾斜，導致車輛往後滑動，撞上後方一輛停在路邊停車格的銀色轎車，車頭再撞上前方標誌凹陷，所幸當時無人在內，沒有人員受傷。

據悉，當時陳男開著宅配公司的小貨車前往送貨，他下車後將車輛停在一旁後，拉起手煞車就下車，未料卻沒有拉緊，他下車準備卸貨時發現車輛隨著傾斜的路面逐漸「倒退嚕」，隨後直接撞上前方停在路邊停車格的銀色轎車，轎車又往前撞上標準桿，車頭也因此凹陷。

陳見釀禍趕緊報警處理，所幸當時銀色轎車車主胡男並未在內，沒有人員傷亡。警方呼籲駕駛民眾應養成良好的停車習慣，停車後檢視手煞車或腳煞車是否已完成，尤其於有坡度的道路更應隨時留意，如此才能避免意外事故發生，確實保障自己與他人的安全。

小貨車因路面傾斜，加上手煞車沒拉好，滑動後撞上路邊轎車。記者柯毓庭／翻攝
小貨車因路面傾斜，加上手煞車沒拉好，滑動後撞上路邊轎車。記者柯毓庭／翻攝
小貨車因路面傾斜，加上手煞車沒拉好，滑動後撞上路邊轎車。記者柯毓庭／翻攝
小貨車因路面傾斜，加上手煞車沒拉好，滑動後撞上路邊轎車。記者柯毓庭／翻攝

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