影／永和工地施工導致路面塌陷 公所安排51人暫住旅館

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聯合報 / 記者王長鼎江婉儀/新北即時報導

新北市消防局今天上午10時40分獲報，永和區新生街一處建築工地疑似工地地基連續壁未建造完成，疑因自來水管線漏水，導致馬路下方泥沙往工地方向宣洩，致巷道路面大面積崩塌，並導致瓦斯管線斷裂，造成瓦斯外漏，消防局緊急調派水車佈水線防護及加強通風，並疏散住戶、劃定警戒區。新北市工務局為防止繼續塌陷，己由承包商以預拌混凝土進行灌漿來鞏固地基。

新北市副市長謝政達今天下午也到現了解最新狀況，他表示，目前還在了解工地連續壁破洞的原因， 到底是施工所造成還是內外差所造成，瓦斯和自來水外漏已搶修完畢，目前仍在持續搶修地面塌陷等其他部分。

新北市消防局長黃德清表示，目前主要疏散永和區文化路113巷24至36號共6棟30戶65人，預防性疏散10棟50戶38人，總計全部疏散80戶103人，其中有51人於永大區公所協助安置在永和青獅大飯店等兩個地點。

新北市工務局長詹榮鋒說，該處工地已開挖到地下約4.5公尺處，在擋土連續壁的端板接縫處有滲漏水，因工地外側是沙質土層，才會滲漏到工地內，造成路面塌陷，疑似是此次事發的主要原因，但仍有待土木技師公會進一步鑑定確認。

上溪里長賴碧鑾表示，今天早上10時30分至11時左右，不斷有里民跟他反映，好好的路面突然龜裂還越來越嚴重，後來他從11時開始廣播，消防隊也已經到場，起初只是單純提醒，後來發現越來越嚴重，趕緊配合指令疏離民眾。

「出門看到馬路塌陷的瞬間想到高雄氣爆！」一位行動不便居民的住戶表示，早上10時30分的時候他才剛睡醒，原本以為聽到流水聲，可是仔細聽才發現是沙沙聲，後來兒子大喊：「媽媽快逃，馬路下陷了！」，他回憶當時的狀況仍驚魂未定，很怕發生跟高雄氣爆一樣的事情，她丈夫現在回家去地下室檢查，他告訴兒子媳婦帶小孩回娘家比較安全，自己很怕晚上會不會發生事情，正在考慮先去住別的地方。

新北市消防局長黃德清表示，目前主要疏散永和區文化路113巷24至36號共6棟30戶65人，預防性疏散10棟50戶38人，總計全部疏散80戶103人。圖／消防局提供
新北市消防局長黃德清表示，目前主要疏散永和區文化路113巷24至36號共6棟30戶65人，預防性疏散10棟50戶38人，總計全部疏散80戶103人。圖／消防局提供
新北市永和區文化路一處建築工地施工時，疑似施工不慎造成自來水管線漏水，導致巷道路面嚴重塌陷及瓦斯外漏。記者王長鼎／攝影
新北市永和區文化路一處建築工地施工時，疑似施工不慎造成自來水管線漏水，導致巷道路面嚴重塌陷及瓦斯外漏。記者王長鼎／攝影
新北市永和區文化路一處建築工地施工時，疑似施工不慎造成自來水管線漏水，導致巷道路面塌陷及瓦斯外漏，消路人員噴灑水霧進行防護。記者劉姎宜／攝影
新北市永和區文化路一處建築工地施工時，疑似施工不慎造成自來水管線漏水，導致巷道路面塌陷及瓦斯外漏，消路人員噴灑水霧進行防護。記者劉姎宜／攝影

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