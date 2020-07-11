蘆洲警熱心助童返家 五官深邃號稱警界「陽岱鋼」

一名3歲女童7日中午12時許趁爺爺不注意時，開門離家想去找奶奶，卻因不熟路況在新北市蘆洲區三民路上迷路，民眾經過發現女童獨自哭泣，便撥打110請求警方前往協助，蘆洲派出所獲報後，由值班員警張仕軒、蕭學逸到場後，耐心與女童溝通許久，才從女童描述的街景找到女童回家的路，順利將她帶回家中。

警專34期畢業的員警張仕軒五官深邃、外型亮眼，神似棒球明星「陽岱鋼」，他平時就十分熱心助人，也與同事相處融洽，在即將滿3年的從警生涯裡，幫助過不少民眾，而熱愛健身的他也會利用時間到健身房運動及重訓保持體態。

本月7日他與同事蕭學逸接獲報案後趕往，發現女童因太緊張說不出話，只不斷哭泣，在兩人盡力安撫下，女童才緩下緊張的情緒，說自己與爺爺兩人在家，她卻因太想念外出辦事的奶奶，才會趁爺爺不注意時，偷溜出門，從蘆洲區復興路的家中出發，卻不慎在三民路上迷路，警方便將女童帶上巡邏車，憑藉女童描述的街景與方向，費了一番功夫才找到女童回家的路，讓在家中焦急等候的奶奶與女童團聚。