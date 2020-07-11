新竹縣超速取締地雷路段 半天就開罰超過170件違規

新竹縣往來湖口新竹工業區與竹北市區的117縣道，因許多用路人未依速限行駛導致車禍事故頻傳，日前新竹縣警方出動移動式測速照相，竟創下單日開罰172件的超速違規，幾乎是每2分鐘就有1台車超速被照，一天就為國庫進帳30萬元罰鍰收入。

新竹縣警局表示，因117縣道新湖路湖口往新埔該路段是一處蜿蜒的大下坡，日前更發生一起死亡車禍，才會加派警力在縣道16K處前往架設移動式測速照相，不僅創下移動式照相單日172件超速紀錄，6日僅架設1小時，就曾錄得43件超速，總計為國庫進帳近40萬元。

新埔警分局則表示，新湖路是往來新竹工業區與新埔重要的聯絡道路，許多用路人為了避開台1線、國道1號塞車路段，便會改道新湖路往新埔或竹北六家，尤其到了下班時間，車流量十分龐大。

又因該路段是蜿蜒下坡雙向各1線道，速限僅40公里，用路人不經意中就會超速，雖然已經放寬車速容許值10公里，卻仍有許多駕駛以超過時速60公里的車速駛過，甚至有駕駛過彎時壓線到對向車道而導致意外頻傳，加裝雙黃線防撞軟桿後才改善吃線現象。

新埔警分局交通組長洪紹祐就提醒民眾，行經新湖路下坡往新埔路段應遵守道路速限，車速勿超過40公里，同時也不要隨意進行超車，更不應在行經彎道時隨意壓線影響對向行車，以確保所有用路人行車安全；新竹縣警方將評估在該路段設置固定式測速照相，減少民眾超速違規行為。