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影／最美風景！北市公車拋錨致堵塞 大安6警徒手推車解圍
台北市大安分局員警7月9日下午1時許進行路況查報時，發現基隆路二段、敦化南路二段路口有公車拋錨，導致交通壅塞，現場員警見狀立刻呼叫支援警力，齊力徒手將公車推至路旁等待救援，該路段也在短時間內恢復順暢。
警方表示，大安分局臥龍派出所警員蔡宗學、方海昊、吳濤等人，當時擔服巡邏勤務，兼服全國中等學校運動會聖火傳遞勤務，正進行路況查報，發現基隆路沿線因故交通壅塞，循線前往查看，才發現是基隆路北往南快車道上有公車拋錨才導致塞車。
蔡宗學說，當時公車無法因故入檔，只能維持在空擋，車輛失去動力之下，方向盤也非常不好轉；他到場時已有一名交通分隊警員在場，在獲悉情況後，即呼叫支援警力到場協助。
轄區臥龍派出所獲報後啟動交通快打機制，派出巡佐鄧堯育、警員詹永宏、趙承逸、曾韶羽等人驅車前往，支援警力到場後，眾人嘗試將公車推至路旁等待救援；過程中一名小貨車駕駛加入救援，以繩子綁住公車和貨車，再開車向前拉，協助警方移動公車，警民合作之下，該路段交通在短時間內恢復順暢。
大安分局表示，除感謝當日協助排除拋錨公車的熱心民眾，也呼籲用路人，平常應定期保養車輛，行車前應檢查車輛有無異常，確保用路大眾安全，如發生車輛故障，應保持冷靜，放置警告標誌，注意人車安全，撥打110或通知道路救援，避免影響交通順暢。
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