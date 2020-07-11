快訊

畢書盡宣布當爸 感性喊「女兒長得很像我」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／最美風景！北市公車拋錨致堵塞 大安6警徒手推車解圍

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市大安分局員警7月9日下午1時許進行路況查報時，發現基隆路二段、敦化南路二段路口有公車拋錨，導致交通壅塞，現場員警見狀立刻呼叫支援警力，齊力徒手將公車推至路旁等待救援，該路段也在短時間內恢復順暢。

警方表示，大安分局臥龍派出所警員蔡宗學、方海昊、吳濤等人，當時擔服巡邏勤務，兼服全國中等學校運動會聖火傳遞勤務，正進行路況查報，發現基隆路沿線因故交通壅塞，循線前往查看，才發現是基隆路北往南快車道上有公車拋錨才導致塞車

蔡宗學說，當時公車無法因故入檔，只能維持在空擋，車輛失去動力之下，方向盤也非常不好轉；他到場時已有一名交通分隊警員在場，在獲悉情況後，即呼叫支援警力到場協助。

轄區臥龍派出所獲報後啟動交通快打機制，派出巡佐鄧堯育、警員詹永宏、趙承逸、曾韶羽等人驅車前往，支援警力到場後，眾人嘗試將公車推至路旁等待救援；過程中一名小貨車駕駛加入救援，以繩子綁住公車和貨車，再開車向前拉，協助警方移動公車，警民合作之下，該路段交通在短時間內恢復順暢。

大安分局表示，除感謝當日協助排除拋錨公車的熱心民眾，也呼籲用路人，平常應定期保養車輛，行車前應檢查車輛有無異常，確保用路大眾安全，如發生車輛故障，應保持冷靜，放置警告標誌，注意人車安全，撥打110或通知道路救援，避免影響交通順暢。

現場員警見狀立刻呼叫支援警力，齊力徒手將公車推至路旁等待救援。記者李隆揆／翻攝
現場員警見狀立刻呼叫支援警力，齊力徒手將公車推至路旁等待救援。記者李隆揆／翻攝

塞車

延伸閱讀

追討汽車尾款50萬 男子北市當街持鋁棒痛毆朋友

台中大安沙雕音樂季明落幕 18座沙雕開放到自然風化

親子行程看這！行動書車入兒樂 大安森林公園封街野餐

北市今就博會 平均薪資35K

相關新聞

基隆樂利三街汽機車擦撞2人送醫 電線桿攔腰被汽車撞斷

基隆市樂利三街今天中午發生汽機車擦撞車禍，由於撞擊力道大，汽車把路邊1根電線桿攔腰撞斷，台電公司已趕至現場處理，並進行搶...

女子買烤鴨店家拒賒帳 大鬧市場「掀攤大便」被警壓制

高雄市楠梓區德民黃昏市場昨日（10日）發生一起爭執事件，有網友在臉書社團爆料，表示有女子到市場攤販買烤鴨，錢沒帶夠向攤販要求賒帳，攤販拒絕後女子卻開始掀攤位、毆打老闆娘，被人壓制帶去市場辦公室時，甚至直接脫下褲子大便，令在場民眾全都看傻眼，警方到場後女子仍繼續對員警拉扯咆哮，而員警最後也將女子壓制在地，送回警局。

金門搭船驚見溜鳥俠？被逮稱喝醉以為在廁所才脫褲

金門也有「溜鳥俠」？一位陳小姐日前搭乘由水頭碼頭到小金門九宮碼頭的交通船，沒想到竟遇到有不明男子在船上裸露生殖器，到她受...

印尼愛滋女仍趴趴走 還曾和台灣男多次性交懷孕

國內驚傳1名印尼女子懷孕且感染愛滋病，並冒用同是印尼籍女子的證件準備墮胎被識破，該印尼女子目前仍下落不明，且四處趴趴走，...

蘆洲警熱心助童返家 五官深邃號稱警界「陽岱鋼」

一名3歲女童7日中午12時許趁爺爺不注意時，開門離家想去找奶奶，卻因不熟路況在新北市蘆洲區三民路上迷路，民眾經過發現女童...

新竹縣超速取締地雷路段 半天就開罰超過170件違規

新竹縣往來湖口新竹工業區與竹北市區的117縣道，因許多用路人未依速限行駛導致車禍事故頻傳，日前新竹縣警方出動移動式測速照...

影／最美風景！北市公車拋錨致堵塞 大安6警徒手推車解圍

台北市大安分局員警7月9日下午1時許進行路況查報時，發現基隆路二段、敦化南路二段路口有公車拋錨，導致交通壅塞，現場員警見...

恆春膠筏半夜報關出港海釣 有名船員竟是通緝犯

海巡署第8巡防區指揮部今天凌晨4時許接獲南部分署第6岸巡隊山海安檢所通報，指在恆春山海漁港查驗1艘要出海夜釣的膠筏人員時...

救護車執勤遭轎車側撞向右騰空 幸車未翻覆3人擦傷無礙

台南市消防局第五救災救護大隊仁德消防分隊救護車，凌晨載送腹痛婦人送醫，由東往西行經永康區復興路與高速二街口，遭往南轎車自...

三太子進香遇萬安演習⋯不疏散避難 人車不管制

「萬安43號」演習將於7月14日13點30分至14時全國同步實施，今年考量防疫需求、避免群聚感染，演習期間不實施疏散避難...

影／賒帳買烤鴨遭拒！她怒脫褲「大解放」還飆警6字經

高雄市德民黃昏市場昨天傍晚時，吳女相中烤鴨攤販要價180元的烤鴨，身上卻只有帶130元，開口要求賒帳被攤商拒絕，竟然失控...

中市自小客車與救護車擦撞 91歲病患至醫院前死亡

台中市余姓女子今天上午駕駛自小客車，途經文心路與公益路口，與黃女所駕民間救護車擦撞，當時救護車上載著91歲劉姓病患，經民...

熱門新聞

印尼愛滋女仍趴趴走 還曾和台灣男多次性交懷孕

台鐵自強號彰化站內出軌 雙向列車皆延誤預計塞到深夜

台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿芒果砸頭 引眾怒警追查

女子買烤鴨店家拒賒帳 大鬧市場「掀攤大便」被警壓制

永和建築工地挖斷瓦斯管線 消防佈水線、里長廣播撤離中

比特犬狂咬土狗32秒 2個狗主人都被罰款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。