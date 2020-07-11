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印尼愛滋女趴趴走還有多名男友 嘉義縣專勤隊布線追查
曾在雲林縣沿海工作的20多歲逃逸印尼女移工，懷孕感染愛滋病，冒用同鄉印尼女子證件被識破，傳出她有4名台灣男友，活動範圍都在雲林及嘉義，嘉義縣衛生局加強防愛滋宣導，移民署嘉義縣專勤隊到女移工可能出現的小吃部，移工聚集地點查訪，務必在短期內揪出這名愛滋移工。
因這這表長相清秀女移工，平時多半在嘉義地區活動，上月8日冒用同是印尼籍女子身分證，再由2名印尼男子及1女子陪同到雲林一家婦產科診所墮胎，當時她懷孕6個月，醫生無法幫她做人工流產，她就自行離去。
診所幫她抽血產檢，沒想到驗血報告出來，竟發現她愛滋病HIV反應呈陽性，馬上通報雲林衛生局。由於傳出她男友在隔壁嘉義，移民署嘉縣專勤隊說，隊員拿女移工照片，到轄區移工常聚集場所追查，呼籲民眾發現連絡專勤隊。
嘉縣衛生局說，截至6日縣轄列管愛滋共336人，近年新增個案緩慢上升，元月至今新通報3例，感染原因都是性行為，包括2名同性，1名異性，較去年同期減少8人。
透過多元管道加強校園、工業區及八大行業篩檢，落實個案追蹤管理，結合民雄同志健康中心諸羅部屋，利用社區大型活動，擴大快篩及預防性用藥設攤宣導，提高篩檢率主動發現個案，協助就醫降低感染風險，呼籲民眾遵守安全性行為、全程使用保險套，定期愛滋篩檢。
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