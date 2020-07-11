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基隆樂利三街汽機車擦撞2人送醫 電線桿攔腰被汽車撞斷
基隆市樂利三街今天中午發生汽機車擦撞車禍，由於撞擊力道大，汽車把路邊1根電線桿攔腰撞斷，台電公司已趕至現場處理，並進行搶修。
市議員鄭愷玲表示，她中午在服務處整理服務案件時，接獲里民通報馬上從32巷服務處到現場了解，發現電線桿被撞斷倒在路邊，長樂里長張德發在豔陽高照下，幫忙現場指揮交通。
警方說，這起車禍一輛機車和一輛汽車，汽車因撞擊力道大不慎撞上電線桿，車頭毀毀嚴重，導電線桿被撞斷倒在路 旁，2名車主皆有受傷就醫，警方採證後進一步追查肇事責任及車禍原因。
鄭愷玲說，感謝電力公司工作人員迅速處理電桿傾斜造成的安全問題，目前先將電線桿放置路旁，此電線桿為路燈用電，應該沒有造成住戶停電到狀況，但全力搶修中，如果晚上路燈不及搶修完畢，大家出入要小心注意。
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