基隆樂利三街汽機車擦撞2人送醫 電線桿攔腰被汽車撞斷

基隆市樂利三街今天中午發生汽機車擦撞車禍，由於撞擊力道大，汽車把路邊1根電線桿攔腰撞斷，台電公司已趕至現場處理，並進行搶修。

市議員鄭愷玲表示，她中午在服務處整理服務案件時，接獲里民通報馬上從32巷服務處到現場了解，發現電線桿被撞斷倒在路邊，長樂里長張德發在豔陽高照下，幫忙現場指揮交通。

警方說，這起車禍一輛機車和一輛汽車，汽車因撞擊力道大不慎撞上電線桿，車頭毀毀嚴重，導電線桿被撞斷倒在路 旁，2名車主皆有受傷就醫，警方採證後進一步追查肇事責任及車禍原因。