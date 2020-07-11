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救護車執勤遭轎車側撞向右騰空 幸車未翻覆3人擦傷無礙
台南市消防局第五救災救護大隊仁德消防分隊救護車，凌晨載送腹痛婦人送醫，由東往西行經永康區復興路與高速二街口，遭往南轎車自側面衝撞，救護車內救護員與送醫婦人、家屬3人擦撞傷，還好傷勢都輕微無大礙。警方表示，車禍原因、肇事責任待調查，因台南已發生多次救護車在路口遭車輛衝撞，呼籲民眾行經路口要減速、留意路況。
39歲劉姓轎車駕駛酒測值零，他說，開下交流道時是直行綠燈，雖有聽到救護車鳴笛，但聲音較遠沒看到車，經過路口發現救護車時，剎車也來不及撞上。救護車人員供則稱，一路上都有鳴警笛，救護車行經路口也依規定減速。
仁德消防分隊救護車今凌晨獲報37歲婦人腹痛需送醫，救護車在行經大灣交流道下方路口時，遭右側往左橫向行駛的藍色轎車衝撞，右側車輪騰空車身偏向還好並未翻覆，不過右側車身遭撞擊車門凹陷、車窗破碎，轎車車頭前保險桿損壞。救護車內患者、陪同家屬及隨車救護員身體擦撞車身受傷，消防局得知另派救護車支援送醫治療。
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