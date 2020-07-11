救護車執勤遭轎車側撞向右騰空 幸車未翻覆3人擦傷無礙

台南市消防局第五救災救護大隊仁德消防分隊救護車，凌晨載送腹痛婦人送醫，由東往西行經永康區復興路與高速二街口，遭往南轎車自側面衝撞，救護車內救護員與送醫婦人、家屬3人擦撞傷，還好傷勢都輕微無大礙。警方表示，車禍原因、肇事責任待調查，因台南已發生多次救護車在路口遭車輛衝撞，呼籲民眾行經路口要減速、留意路況。

39歲劉姓轎車駕駛酒測值零，他說，開下交流道時是直行綠燈，雖有聽到救護車鳴笛，但聲音較遠沒看到車，經過路口發現救護車時，剎車也來不及撞上。救護車人員供則稱，一路上都有鳴警笛，救護車行經路口也依規定減速。